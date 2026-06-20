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        Gornik Zabrze'den Fenerbahçe açıklaması

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, Sarı Lacivertliler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin sistem olarak güçlü olmadığına değinen Gasparik, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz, kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 17:57 Güncelleme:
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        Gornik Zabrze'den Fenerbahçe açıklaması!

        Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'yle karşılaşacakları mücadele öncesi konuştu.

        "FENERBAHÇE HİÇBİR ZAMAN SİSTEM AÇISINDAN GÜÇLÜ OLMADI"

        Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

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        "GRUP AŞAMASINI HAYAL EDİYORUZ"

        Slovak teknik adam "Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için hedefi nedir?" sorusunu "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." diyerek yanıtladı.

        SZYMON MATUSZEK'TEN FENERBAHÇE'YE ÖVGÜ

        Gornik Zabrze'nin yardımcı antrenörü Szymon Matuszek ise Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında "Büyük bir marka, güçlü isimler, Avrupa haritasında güçlü bir kulüp. Kesinlikle büyük bir meydan okuma olacak." dedi.

        RAFAL JANICKI: KANTE TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRAMAZ

        Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki, sarı lacivertli takımda Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio gibi yıldız oyuncuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." diye konuştu.

        "FENERBAHÇE BİZİ HAFİFE ALABİLİR"

        Deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin kendilerini hafife alabileceği ileri sürdü ve "Belki de Gornik'e bir antrenman maçı gibi yaklaşacaklar, belki de çok hazırlıklı olmayacaklar ve bu da bizim onlara 'yumruk atmamız' için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

        Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

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