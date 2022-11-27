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Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı.

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  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

     
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. 
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. 
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. 
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. 
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    STAT TAHLİYE EDİLİYOR

    Statta yapılan anonsa göre, maçın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. 
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlandı.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacağı öğrenildi.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    KORİDORDA GERGİNLİK

    Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenildi.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    İşte çıkan olayların görüntüleri...
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

    Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
  • Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı

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