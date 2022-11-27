STAT TAHLİYE EDİLİYOR

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi.