Göztepe, Juan Silva ve Wellington'u bitiriyor!

Transfer limitlerinin kısıtlı olması nedeniyle transferlerin bir bölümünü Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton üzerinden yapmayı planlayan Göztepe, Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington’u kiralık olarak renklerine bağlayacak.

Southampton’un Silva ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Wellington için de Sao Paulo’yla prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

İki oyuncunun da 2 yıllığına Göztepe’ye geleceği kaydedildi. Onursal Başkan Mehmet Sepil dün Futbol Federasyonu’nun seçimli genel kurulunda yaptığı açıklamada, transfer limitleri nedeniyle Southampton’la işbirliği yapıldığını açıklamıştı.