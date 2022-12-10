Günün maçları yakından takip ediliyor. 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Fas, bugün Portekiz ile mücadele edecek. Peki, 10 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var? İşte 2022 Dünya Kupası maç programı ile bugünün maçları...