Hardal tohumu faydaları ise son zamanlarda merak edilen konulardan biri olmuştur. Birçok hastalığa şifa olduğunu bilinen hardal tohumunun faydaları içerisinde yer alan vitaminler ve minerallerden kaynaklanır. Hardal tohumunun içerisinde B vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini yanı sıra bolca potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller de yer almaktadır. Brassica familyasına mensup bir bitki olan hardalın, içerisinde yer alan ve bakla şeklini andıran tohumları bulunmaktadır.

Beyaz, siyah ve kahverengi hardal tohumu olmak üzere 3 çeşit hardal tohumu bulunmakta ve bunlar ülkemizde genellikle Anadolu’da, Dünya’da ise Avrupa’nın ılıman iklime sahip bölgelerinde bulunmaktadır.

HARDAL TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Migrenin Olumsuz Etkilerini Azaltır: Hardal tohumu faydaları arasında ağrı kesici özelliği göze çarpar. Bu özellik de hardal tohumun içerisinde yer alan magnezyum ile omega 3 yağ asitlerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu değerli içeriği ile baş ağrısına oldukça iyi geldiği saptanan hardal tohumları, özellikle migrenin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Hardal tohumlarının baş ağrısının yanı sıra kas ve kemik ağrılarını hafifletme özelliği de bulunmaktadır.

Kanserle Mücadelede Etkili: Hardal tohumlarının kanserle mücadelede etkili olması en önemli faydaları arasındadır. Kanseri önleme konusunda oldukça etkili çalışan bitkisel besinler bakımından zengin olan hardal tohumları, kanser hücrelerinin oluşmasını engeller. Hardal tohumlarının özellikle de mesane kanserine karşı etkili olduğu bilinir.

Sindirim Sistemine Faydaları: Sindirim sistemi açısından faydalı olması da yine hardal tohumu faydaları arasında en etkililerinden biridir. İçerdiği lif sayesinde müshil etkisi gösterdiği gözlenen hardal tohumları, sindirimi rahatlatır ve kabızlığı önler.

Detoks Etkisi ile Vücudu Temizler: Hardal tohumu faydaları listesindekilerden biri de vücuda detoks etkisi göstermesidir. Özellikle de hardal tohumu çayı tüketildiğinde, vücuttaki toksinlerin atılması ve vücudun temizlenmesi kolaylaşır. Hardal tohumu çayının özellikle de alkol alınan geceden sonra tüketimi vücuttaki zararlı etkileri azaltmaya yardımcı olur.

Uykusuzluk Sorununa Çözüm Sunar: Hardal tohumu, uykusuzluk sorununa çözüm sunan bitkisel şifa kaynaklarından biridir. Bunun en önemli nedeni de içerdiği magnezyumdur. Magnezyum sayesinde uyku düzene girer, kaliteli bir uykunun önü açılmış olur.

Cilde Faydaları: Hardal tohumu faydaları arasında cilde faydaları da bulunmaktadır. Antibakteriyel bir etkisi bulunan hardal tohumu, özellikle de mantarı tedavi etme amaçlı geçmişten günümüze kullanmakta olan doğal bir ilaçtır. Bunun yanı sıra sedef hastalığının etkilerini azalttığı da yapılan araştırmalar arasındadır.