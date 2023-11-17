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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Bu seçim, Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Bu seçim, Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulun önemine değinerek, "Bu yol Beşiktaşların yolu, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak. Bu seçim, Beşiktaş'ın köprüden önce son çıkışıdır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:23
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        "Bu seçim köprüden önce son çıkış"
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        Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Başkan Adayı Hasan Arat, Wolkswagen Arena’da projelerini anlattığı Beşiktaşlıların Yolu ismiyle bir lansman düzenledi. Lansmana siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.

        “SÜLEYMAN SEBA BORÇSUZ BİR KULÜP VE ONLARCA TAPU BIRAKTI"

        Son 23 yılın özetini görmek için bir araya geldiklerini belirterek sözlerine başlayan Arat, “Rahmetli Onursal Başkanımız Süleyman Seba, 23 yıl önce bugün kulübe neler bıraktı ve bugün ne noktaya geldik. Süleyman Seba borçsuz bir kulüp bıraktı ve onlarca tapu bıraktı. Son 3 ayda ben ve arkadaşlarım hemen genel kurul yapın dedik. Bizim çağrımız çok anlaşılmadı. 28 Ağustos’ta bana cevap vermek için basın toplantısı düzenlendi. 6 Ekim’de antrenörümüz gitti. 6 Ekim’de, 17 Aralık’a tarih verildi. Ancak belli baskılar sonucu 3 Aralık tarihi seçildi, bu karar alırken teknik direktör yoktu. Seçim tarihi açıklanırken kimse istifa etmedi. İstifa etmeniz lazım. İstifa ettiğiniz takdirde 30 gün içinde seçim yapılacaktı. Başkan, 7 Kasım’daki derbiyi bekledi. Derbi sonucu kötü gelince başkan kararını verdi. Asbaşkan, başkanı bekledi. Seçime 23 gün kala Rıza Çalımbay göreve başladı. Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Yönetim hala varken, Rıza hocayla görüşeceğini söyledi. Adaylık başvurumuz yapıldığı halde kulüp bize bilgi vermedi” ifadelerini kullandı.

        “HESAP SORACAĞIZ DİYE GELDİLER, BİRBİRLERİNİ HAKLADILAR"

        Siyah-beyazlı kulübe uzun süredir tapu kazandırılmadığına vurgu yapan Hasan Arat, “Yıllardır birbirini atlatmaya çalışan yönetimler, KPMG raporlarını kasaya koydu. Hesap soracağız diye geldiler, birbirlerini hakladılar. Biz bir hukuk kurulu kuracağız. Hukuk ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. İkinci başkan; 'Fulya’yı artık unutun' dedi. Biz Fulya’yı unutmayacağız, Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak” şeklinde konuştu.

        “3 ARALIK'TAN SONRA KİMSE BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA PARMAK SALLAYAMAYACAK"

        Genel kurul üyelerine seçime gelip oy kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Adayı Arat, “Geçen hafta Tüpraş gelirleri kırdırıldı dedim, aksine bir şey söylemediler. Bütün bu nedenlerle buradayım dedim. Bu yol Beşiktaşların yolu, Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık’tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak. Bu seçim, Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokuldu. Başkan, ‘gelen herkesi üye yaptım, nereden geldiklerini bilmiyorum’ dedi. Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs’ında camiamız çok büyük tehlike altında. Bugün bu kararı vermezseniz, 2024 Mayıs çok geç olacak. Bazı yönetici arkadaşların dernekleri suistimal ederek, oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Beşiktaşlıların oyunu kimse pazarlayamaz. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaş’ta kimse plazalardan oyunu kime kullanacağını dikte edemez. Beşiktaş halkın takımdır. Beşiktaş’ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken kimse bizim evlatlarımız suçsuz demedi. Gelin hep birlikte Beşiktaş’ı özgürleştirip, özümüze dönelim. Seçimde herkesin hakları korunacaktır. Ricam, bazı kişilere seçim sürecinde kendinizi kullandırmayın” diye konuştu.

        Beşiktaş’ın kurumsal kimliğine düzelteceklerine de dikkat çeken Arat, “Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref beylerden, Baba Hakkılardan, bu kulüp terörün eline geçmesin diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba’dan emanet. Beşiktaş’ı, Türkiye ve dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur” cümlelerine yer verdi.

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