Hatayspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Küme düşmesi kesinleşen iki takım arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından Hatayspor haftayı 11, Sakaryaspor ise 34 puanla tamamladı.
Giriş: 18 Nisan 2026 - 16:17 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekibi öne geçiren golü 11. dakikada Melih Bostan atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 57'de Hakan Çinemre kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Serik Spor'a konuk olacak. Sakaryaspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.
