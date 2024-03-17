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        Hatayspor: 3 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:53
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        Hatayspor 5 maç sonra galip
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyetin ardından ev sahibi ekip, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 3'te Carlos Strandberg, 89'da Fisayo Dele-Bashiru ve 90+2. dakikada Rigoberto Rivas attı.

        Ligde 5 maç sonra kazanan Hatayspor puanını 33’e çıkardı. Samsunspor ise haftayı 36 puanla kapattı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Galatasaray'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3’üncü dakikada Doğukan Sinik’in rakip ceza sahasına gönderdiği topu şık bir şekilde kontrol edip önüne alan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        10’uncu dakikada Kilama’nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerim Alıcı’nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        71’inci dakikada rakip takım oyuncusunun uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Görkem Sağlam’ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        90’ıncı dakikada takım arkadaşı Rivas’ın pasıyla soldan rakip ceza alanına giren Dele-Bashiru’nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

        90+2’nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dele-Bashiru’nun pasında topla buluşan Rivas, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

        Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin, Abdullah Uğur Sarı

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Recep Burak Yılmaz), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Dk. 88 Cemali Sertel), Massanga, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Rivas, Rui Pedro (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Strandberg

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse, Raman (Dk. 74 Fofana)

        GOLLER: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Kerim Alıcı, Ghoulam, Erce Kardeşler, Maksimoviç (Hatayspor), Emre Kılınç (Samsunspor)

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