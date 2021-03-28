Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda Ahmet Düverioğlu, Brown ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.
Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.
Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı.
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