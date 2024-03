Hidayet Türkoğlu: İzlanda karşısında son saniyede de olsa kazanmak değerliydi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda karşısında son saniye de olsa galip gelmesinin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasında Basketbol Ligi ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Organizasyonun ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Medicana CEO’su Reha Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE GÜZEL BİR YAZ SÜRECİ VAR"

Milli takımın galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını fakat performansın yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Hidayet Türkoğlu, “Öncelikle kazanmak tabii her zaman hem motivasyon anlamında hem de tecrübe anlamında bizleri mutlu ediyor. Ama her şeyden önemlisi bu salonu hınca hınç dolduran taraftarımız için önemli bir heyecan süreci oldu. Biz olaylara yönetici olarak farklı bakıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ve katılacağımız turnuva için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Rakibimiz İzlanda’da olsa, son saniye kazanmış da olsak bizim için değerliydi. Takıma yeni katılan Tarık Biberovic’in de takımla birlikte bu heyecanı yaşamış olması da tabii ki bizim için çok değerliydi. Önümüzdeki süreçlerde de kendimizce yapmamız gerekenleri net bir şekilde gördük. Bu süreç her zaman farklı olmuştur. Milli takım her zaman bu tip organizasyonların var olmasına vesile olmuştur. Bu tip maçların bu şekilde kazanılması sevindirse de düşündürmüyor değil. Önümüzde güzel bir yaz süreci var. Gerekli adımları yavaş yavaş atacağız. Bizi sürekli destekleyen, salonu dolduran ve sonrasında tebrik eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.