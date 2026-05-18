        Türkiye'de üretilen Honda PCX125 ön sipariş süreci başladı

        Türkiye'de üretilen Honda'nın ön sipariş süreci başladı

        Honda'nın İzmir Aliağa fabrikasında üretilen ilk model olan PCX125, 189 bin TL fiyatla ön siparişe açıldı. Modelin Haziran 2026 itibarıyla teslim edilmeye başlanacağı açıklandı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:37
        Yerli Honda'nın sipariş alımı başladı

        Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilen ilk model olan PCX125 satışa sunuldu.

        Türkiye’de scooter segmentinde yer alan PCX125, kırmızı, beyaz, mavi ve gri renk seçenekleriyle bayilerde ön siparişe açıldı. Modelin 189 bin TL satış fiyatıyla Haziran 2026 başından itibaren teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

        Türkiye’de 11 yıldır motosiklet pazarında faaliyet gösteren Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa tesislerinde üretilen PCX125, 2010 yılında piyasaya sunulmuştu.

        PCX modeli, 2010 yılında Avrupa’da Stop&Start teknolojisine sahip ilk motosikletlerden biri oldu. 2012 yılında Honda’nın Smart Power (eSP) motorunu kullanan ilk scooter modeli olarak üretildi.

        PCX125, 125 cc hacimli, su soğutmalı SOHC, Smart Power Plus eSP+ dört supaplı motorla üretiliyor. Motor, 6.500 d/d’de 11,7 Nm tork ve 8.750 d/d’de 9,2 kW güç üretiyor. Yakıt tüketimi yaklaşık 2,1 litre/100 km (WMTC) olarak belirtiliyor ve 8,1 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 385 km menzil sunduğu ifade ediliyor.

        Modelde Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), ABS destekli ön fren sistemi ve arka disk fren sistemi yer alıyor. Ön süspansiyonda teleskopik çatal, arka süspansiyonda çift salıncak kolu kullanılıyor. Çift katlı çelik şasi yapısına sahip modelin sele altında 30,4 litrelik depolama alanı bulunuyor.

        PCX125’te 5 inç TFT ekran, Honda RoadSync bağlantı sistemi ve Bluetooth kulaklık bağlantısı desteği yer alıyor. Modelin satış sonrası hizmet ağı ve yedek parça erişimiyle birlikte sunulacağı belirtiliyor. Modelin bireysel ve ticari kullanıma yönelik olarak konumlandığı ifade ediliyor.

