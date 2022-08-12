'Dondurmayı 18.00'den önce tüketin'

Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Dondurmayı saat 18.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz” dedi.
Dyt. Melisa Karataş, yazı fit geçirmek isteyenlere ara öğünlerde tüketilmesi için 3 top dondurma önerisinde bulundu. Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Yaz aylarında kalorisi az 3 top dondurma mutluluğuna kim hayır diyebilir” diye konuştu.
3 toptan fazlasına dikkat
1 dilim baklava 170 kalori, 1 adet sufle 390 kalori enerji verirken,1 top dondurmanın yaklaşık 104 kalori içerdiğini söyleyen Dyt. Melisa Karataş, fit kalmak isteyenlere yazın dondurma tüketiminde dikkatli etmeleri gerekenleri şöyle anlattı:
“Dondurmayı akşam 18.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz. Şeker hastalığınız varsa ya da şeker hastalığına yatkın bir metabolizmanız varsa şeker içermeyen diyabetik dondurmalar tercih edilmelidir. Sağlıklı ve güvenilir dondurma tercih etmek için etiketini okumayı unutmayın.”
Ev yapımı dondurma tarifi
Dondurmanın lezzetine lezzet katmak için ekstra çikolata, kuru meyve veya meyve parçacıkları, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerle çeşitlendirmenin masum görünen dondurmanın kalorisini en az 150 kalori arttıracağını hatırlatan Dyt. Melisa Karataş, ev yapımı diyet dondurmanın tarifi hakkında şu bilgileri verdi:
“Muzları ve çilekleri buzdolabı poşetine koyup, buzlukta 1 gece bekletin. Ertesi gün süt veya yoğurdu meyveler iyice karışana kadar rondodan geçirin. Bir kabın içine karışımı güzelce yayın. Dondurucuda birkaç saat bekletip afiyetle tüketin. Dondurmayı yemek sonrası tatlı olarak değil ara öğün alternatifi olarak yemeklerden 2-3 saat sonra ya da önce tüketmek gerekir.”
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