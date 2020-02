Yüksek tempo koşu

Koşmak, insanın yapabileceği en basit ama en etkili egzersiz türlerinden biri; ayakkabı dışında herhangi bir ekipman bile gerektirmiyor. 12 km/h hızla bir saat boyunca koşmak, 1074 kalori yakmak demektir. Ancak hızlı hareket etmenin gerektirdiği enerji miktarı ve kardiyovasküler sistem üzerinde oluşan baskı sebebiyle çoğumuz, uzun bir süre boyunca hızlı bir şekilde koşamıyoruz.



Yüksek tempoda koşuyu egzersiz programına dahil etmenin en iyi yolu, 10-20 saniyelik sprint yapıp üzerine 60 saniye boyunca yürümek. Yettiğini düşünene ya da yorulana dek bu setleri tekrarlayın. Egzersizinizin yoğunluğu arttırmak istiyorsanız eğer, koşularınıza ağırlık yeleği de dahil edebilirsiniz.

İp atlama

İp atlayarak saatte 1074 kalori yakabilir ve tüm bedeninizi ideal şekilde çalıştırabilirsiniz. Birkaç dakikalık ip atlama seansları bile akciğerlerinizi yakacak, kalp atışlarınızı hızlandıracaktır.

Bu kalori düşmanı egzersizin en büyük avantajlarından biri her an her yerde yapılabiliyor olması. Kaldırabileceğiniz düzeyde tekrarlar belirleyin, 100 örneğin, sonrasında 60 saniye boyunca yürüyün. Verimli bir şekilde atlayamayacak kadar yorulana dek tekrarlayın seti. Birkaç dakika boyunca aralıksız bir şekilde atlamayı başarabiliyorsanız eğer, durmayın, yapın!

Tekvando

Söz konusu en çok kalori yakan dövüş sanatları olduğunda, saatte 937 kalori ile tekvando başı çekiyor. Tekvando gibi dövüş sanatları için tek başınıza olmak yetmiyor elbette ki. Karşınızdaki kişi, tekniğinizin zayıf yönlerini arıyor ve gardınızı düşürmenizi bekliyor.

Tekvando, hıza, güce, konsantrasyona, tepki gücüne ve nefes kontrolüne odaklanıyor ve atletik bir kafa yapısı ile zihin ve bedeni tek bir silahmış gibi kullanıyor. Ancak birçokları, hareketler arasındaki dinlenme anlarının dozunu kaçırıyor; bu yüzden, bu tür bir egzersizi kalori yakmak için kullanmak istiyorsanız eğer, dinlenme sürelerini azaltmalı ve her harekete doğrudan geçiş yapmalısınız.

Yüzme

Yüksek tempoda, hareketli bir şekilde yüzmek, saatte yaklaşık 892 kalori yakmanızı sağlar. Güç ile kardiyo arasında ince bir denge sunmasının yanı sıra, yüzmenin en büyük artılarından birisi, suyun içerisinde bulunmaktır. Normal şartlarda vücut, 36°C’de işler; ancak ortalama bir havuzun sıcaklığı 26°C’dir. Dolayısıyla vücut, yalnızca kendini sıcak tutmaya çalışıp aradaki 10°’lik farkı kapamaya uğraşırken bile kalori yakar.

Merdivenleri koşarak inip çıkma

Merdivenleri koşarak inip çıkma, yalnızca kas gelişimini ve kardiyovasküler sağlığı geliştirmekle kalmaz; aynı zamanda da ciddi bir kalori yakıcıdır. Merdivenlerde koşarak, saatte 819 kalori yakmak mümkündür.

Merdivende koşmak, kalp atış hızını arttırarak akciğerlere ve kalbe daha fazla kanın ve oksijenin pompalanmasını, dolayısıyla düz zeminde yapılan koşuya kıyasla daha fazla kalorinin yakılmasını sağlar. Hızınız, basamak sayısı ve basamak yükseklikleri, yakılan kalori miktarını belirleyen faktörlerdendir. Merdivenleri yüksek tempoda çıkıp yavaşça inmek, en güvenli metot olacaktır. Çıkış hızınızı dilediğiniz gibi arttırabilir ya da yapabileceğinizi düşünüyorsanız eğer, basamakları ikişer ikişer çıkıp kasalarınızın daha fazla çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Hafif koşu

Saatte 8 km’lik hafif bir tempo bile – ki çoğu insan için yürüyüş hızı – yüksek miktarda kalori yakmanın yollarındandır. Aynı anda birçok kasın çalışması ve kardiyovasküler sistemin harekete geçmesi, saatte 755 kalori yakmayı mümkün kılar. Aynı zamanda her türlü günlük rutine rahatlıkla adapte edilebilecek bir egzersiz türüdür; çünkü ihtiyacınız olan şeyler yalnızca ayakkabı ve yol. Egzersize biraz daha mücadele katmak isterseniz eğer, bayır yukarı kısa sprintler de yapabilirsiniz.

Tenis

Maçların gerektirdiği yüksek tempo koşu hamleleri ve beden hareketleri, tenisi yüksek miktarda kalori yakmanın ideal yollarından biri haline getirir. Tenisi bu denli çekici kılan, iyi olmak için hızın sürekli arttırılması ve azaltılması ile yakalanan ivme değişiklikleridir. Tenis topunun yönünü tahmin etmek güçtür; beyin ve kaslar, topa en kısa sürede tepki verebilmek adına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çalışmak zorunda kalır.

Yalnızca 5 dakikalık bir tenis maçı bile vücuda kayda değer yük bindirirken, bir saatlik egzersiz 728 kalori yakmak anlamına gelir. Bu sayıyı daha da yükseltmek istiyorsanız eğer, oynarken ağırlık yeleklerinden giymeyi de düşünebilirsiniz. 2 ila 5 kg’lık ekstra ağırlık, egzersizinizi önemli ölçüde yoğunlaştıracaktır.

Basketbol

Basketbol, kısa sprintlerle sahanın bir ucundan diğer ucuna koşmayı, minimum molalarla sürekli sıçramayı gerektiren bir spor türüdür. Vücudu tamamen çalıştıran bu hareketler, bedene ciddi anlamda yük bindirir ve tüm enerji sistemlerini çalışmaya teşvik eder.

Saatte 728 kalori yakabilecek düzeye gelmek için öncelikle 15 dakikalık oyunlarla başlayın, toleransınızı kademeli bir şekilde arttırın. Ancak dikkatli olmakta fayda var; vücut bu tür bir etkiye alışkın olmadığından yaralanmalar sıklıkla yaşanıyor. Yavaş yavaş başlayın, oyunun şiddetini kademeli bir şekilde arttırın.

Paten kayma

Paten kayma, eklemlere fazla yük bindirmeden kardiyo ile güç egzersizi arasında sağlıklı bir denge yaratır. Tıpkı kaykayda olduğu gibi paten kayma da çok sayıda kasın aynı anda çalışmasını sağladığından orta düzeyde saatte 683 kalori yakılmasına olanak tanır. 10 ya da 20 saniyelik kısa sprintlerin dahil edilmesi ise yalnızca eğlenceyi değil, aynı zamanda da kalp atış hızında artışı getirerek yakılan kalori miktarını yükseltir.

Yüksek-etkili aerobik

Yüksek etkili aerobik hareketler, kasların kontrollü bir şekilde kasılmalarını sağlayarak vücuda meydan okur. Yüksek etkili aktiviteler ise zıplama ya da pliometri sıçrama türleri gibi ayağın yerden kesildiği hareketler ile dans hareketleri gibi egzersiz türlerini kapsar. Aerobik egzersizler, çeşitlilik barındıran keyifli aktiviteler gibi görünse de eklemler üzerindeki etkisi azımsanamayacak derecededir.

Ağırlık ekipmanları kullanarak ya da kalça, bacak, göğüs gibi büyük kas gruplarını harekete geçiren hareketleri tercih ederek egzersizin şiddetini arttırabilirsiniz. Ancak yüksek yoğunluklu egzersizler yaparken, antrenman süresini bir miktar daha kısa tutmakta fayda var. (20 ila 30 dk. idealdir)

Raketbol

Tıpkı tenis gibi raketbol da saatte 637 kalori yakılmasını sağlayan oldukça yoğun bir egzersiz formudur. Spor salonunda genelde eğlence amaçlı tercih edildiğinden tereddüt edebilirsiniz; ancak ilk denemenizde ne denli yorucu olduğuna – hiç oturmayacağınız için – tanık olacaksınız. Küçücük bir kortta, asla durmayan bir topla sürekli koşmak, zıplamak, hamle yapmak zorunda kalacak, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda sürekli hareket edeceksiniz.

Sırt çantalı gezi

Bir tırmanış ya da yürüyüş sırasında sırt çantası taşımak, açıkhava egzersizlerinin en etkili olanlarındandır. Çantanın ekstra ağırlığı ile alt ve üst bedeninizdeki kas gücünü arttırarak saatte 637 kalori yakabilirsiniz. Arazideki değişiklikler ise koordinasyonun gelişmesini sağlar, bacaklardaki ve bileklerdeki küçük denge sağlayan kasları çalışmaya teşvik eder. Gezinizi kalori yakma açısından daha da verimli bir hale getirmek için taşıdığınız yükü arttırabilir ya da daha da sarp bir arazi seçebilirsiniz.

Su kayağı

Bir bot tarafından çekilirken bir ya da iki kayak üzerinde dengede kalarak yapılan bu su yüzey sporu göze kolay görünse de oldukça ileri beceriler gerektiriyor aslında. Bu egzersizin ilk şartı, karın kaslarının çalıştırılması ile geriye doğru yaslanmak ve ayakları suya doğru bastırmak. İpi çeken kolların da sürekli kasılması ile önkollarınızı, pazularınızı, sırt ve kalça kaslarınızı aynı anda çalıştırabileceksiniz. Bir ya da iki kayak fark etmez; yalnızca 30 saniye sonra önkollarınız ve bacak kaslarınız yanmaya başlayacak. Egzersiz şiddetini arttırmak adına, 3 dakikalık 6 turdan oluşan programlarla yakılan kalori miktarını katlayabilirsiniz.

Kondisyon küreği

Kürek çekme, eklemler üzerinde minimal etki ile bol miktarda kalori yakan mükemmel bir tüm-vücut egzersizidir. Kürek çekme hareketi alt ve üst bedeni birlikte kullandığından çoklu kas gruplarını aynı anda çalıştırarak kalori yakılmasını sağlar. Birçok kardiyo egzersizinde olduğu gibi, yakılan kalori miktarını arttırmak için yavaş tempo periyotlarının da dahil olduğu yüksek yoğunluklu seanslar yapmak gerekiyor. Artık çoğu kondisyon kürek makineleri direnci ayarlamaya izin verdiğinden bu tür bir program düzenlemek oldukça kolay. Yüksek hızda 60 saniye, düşük hızda 15 saniye gibi bir program deneyebilirsiniz. Orta hızda biraz daha uzun süreli bir set ise güçlü bir sabit egzersiz şekli olarak iş görür.