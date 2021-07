Gezdiğimiz şehirlerde kaybolunca yolun ortasında çarşaf gibi haritalar açmak yerine, offline (internet bağlantısı olmadan) çalışan uygulamalar sayesinde rehberimiz artık avucumuzun içinde. Ancak akıllı telefon üreticilerinin uygulama dükkânları o kadar çok çeşitle doldu ki, amaca yönelik uygulamayı bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Kafası karışanlar, zamanı olmayanlar, "Yeni neler var" diye kulak kabartanlar için cepte olması gereken en kullanışlı 10 seyahat uygulamasını araştırdık. Bizim tedariklerimiz bunlar, daha iyisini keşfedenlerin önerilerini de açığız.

1- WORLD LENS

Uygulama kamera üzerinden gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Yani kamerayla görüntülerindeki cümleleri otomatik olarak algılayıp çeviriyor. Uygulama çalışma esnasında herhangi bir ağ bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Android ve IOS özellikli telefonlara sahip kullanıcıların indirecebileceği uygulamanın demosu ücretsizken, uygulamanın kendisi ücretli. Şimdilik sadece İspanyolca ve İngilizce dil desteği sunan uygulamanın önümüzdeki dönemlerde diğer dillere destek vermesi bekleniyor. Bu uygulama sayesinde yurtdışında gördüğünüz yazıları kameranız sayesinde kendi dilinizde okuyabileceksiniz.

2- WI-FI WORLDWIDE

Dünyada 10 milyon Wi-Fi erişim noktasının varlığı seyahat edenler için büyük avantaj sağlıyor. Wi-Fi Worldwide uygulaması sayesinde Android, IOS, Windows Mobile ve dizüstü bilgisayara sahip olanlar ücretsiz bağlantı sağlayabiliyor. Özellikle şehir dışında veya yurtdışında olanlar için ilaç gibi bir uygulama. Wi-Fi Worldwide sayesinde size yakın bölgelerdeki şifresiz ağları buluyor ve otomatik olarak bağlanmanızı sağlıyor.

3- TRIPOSO

Gittiğiniz ülkelerin popüler mekânları hakkında bilgi almak ve fotoğraflarına bakmak bu uygulama sayesinde seyahatinize renk katacak. Uygulamaya girdiğinizde şehirden bir fotoğraf çıkıyor ve Things to do mönüsüne girerek şehirde gezilecek, yemek yiyecek, eğlenecek vs. bir sürü yer hakkında bilgi alabiliyorsunuz. App Store ve Google Play için uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz. Triposo sayesinde şehirde saatin kaç olduğu, para birimi, hava durumu ve o şehrin dilindeki bir sözcüğün İngilizce anlamı karşınıza çıkıyor.

3- SEATGURU

Uçaklarda her koltuğu aynı kalite ve aynı fiyata bulmanız mümkün değil. Fakat ekonomik ve konforlu bir koltuk istiyorsanız Seatguru uygulaması tam size göre. Seat Guru havayolu firması ve uçuş numarasına göre her koltuğu farklı kalitede değerlendiriyor. Güzel, az sorunlu, kötü, standart gibi sınıflandırmayla sizi bilgilendirir. Uygulamayı indirmek Android ve IOS özellikli telefona sahip kullanıcılar için ücretsiz. Uygulama sayesinde uçağın oturma planını, tuvalete veya mutfağa olan yakınlığını, koltukların konumunu rahatça görebilirsiniz.

5- TANGO

Uzun süredir hizmette olan Tango, en hızlı yayılan uygulamalardan biri. Yurtdışı seyahatinizde astronomik rakamlı bir telefon faturasının keyfinizi bozmasını istemiyorsanız, Tango'ya sahip olmalısınız. İnternet bağlantısına sahip olduğunuz taktirde bu uygulama sayesinde, ücretsiz görüntülü veya görüntüsüz telefon görüşmesiyle birlikte mesajlaşabilirsiniz de... App Store, Google Play ve Windows 7 Phone mağazalarından bedava indirilebiliyor. Ancak Tango'yu kullanmak için karşı tarafın telefonunda da Tango'nun yüklü olması gerekiyor. Bu uygulamanın bir diğer güzel özelliği de yakın çevredeki diğer Tango kullanıcılarıyla iletişime geçmenizi sağlayarak, yeni kişilerle tanışmanıza önayak olması.

6- PACKING PRO

Seyahate giderken ya da dışarıdayken aklınızın evde kalmaması için yapılmış güzel bir uygulama. Packing Pro sayesinde kendinize kontrol planlama ve düzenleme listesi oluşturuyorsunuz. Örneğin valizinize alacağınız eşyalar hakkında basit bir liste oluşturabilirsiniz. App Store için ücretli olan uygulama maalesef Android sistemlerde henüz yok. Packing-pro sayesinde örnek kontrol listelerine bakıp kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Böylece başkalarının seyahat ettikleri yerler hakkında hem bilgi alır hem de yanınızda neler götürülmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.

7- HAILO

Metropollerde boş taksi bulmak en meşakkatli işlerden biridir. Taksi bulmak için zaman kaybetmek istemeyenler için geliştirilen uygulamalardan birisi de Hailo. Maalesef henüz Türkiye'de hizmet vermiyor. Şimdilik Londra, New York, Dublin, Toronto, Tokyo, Barcelona, Chicago, Boston ve Madrid olmak üzere 9 şehirde aktif olarak hizmet veriyor. Uygulama için adınız, soyadınız, cep numaranız gibi bilgiler isteniyor. Onay mesajı aldıktan sonra sisteme kayıtlı oluyorsunuz. Aynı zamanda kapınıza gelecek olan taksicinin adını, soyadını, cep telefonunu ve resmini görebiliyorsunuz. Belki de en önemli avantajı gideceğiniz mesafe için ödeyeceğiniz ücreti nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilmeniz.

8- SKYSCANNER

Uçak yolculuğunu tercih edenlerin vazgeçemediği uygulamaların bir numaralısı. Dünyanın en iyi uçak bileti bulma uygulaması olan Skyscanner ile gideceğiniz yere en ucuz bileti anında bulabilirsiniz. 1000'den fazla havayolunun milyonlarca uçak biletini anında kıyaslayan uygulama ile birkaç adımda herhangi bir ay ya da hafta için tüm fiyat çizelgesini görebiliyorsunuz. Uygulama iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 ve Blackberry cihazlar için ücretsiz. Skyscanner uygulaması sayesinde kalkış yerinize yakın alternatif havayollarından uçarsanız, ne kadar tasarruf edebileceğinizi de görme şansı da var.

9- TIPULATOR

Gittiğiniz ülkelerin bahşiş sistemini bilmeyebilirsiniz. İşte size restoranlarda yediğiniz yemeğin bahşiş tutarını hesaplayan bir uygulama. Tipulator uygulaması sayesinde önce hesapta gelen miktarı yazıyorsunuz. Daha sonra o ülkenin yüzde kaç bahşiş uyguladığını seçerek vermeniz gereken bahşiş tutarını öğreniyorsunuz. IOS ve Android özelliğe sahip telefonlar uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulamayı kullanmak için herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç yok.

10- ONAVO

Uygulama mobil veri iletişimini kendi sanal sunucuları üzerinden yönlendirerek tasarruf etmenizi sağlıyor. Profiliniz üzerinden yaptığı proxy ayarı ile internet erişimini kendi üzerine alıyor ve daha az veri kullanmanızı dolayısıyla daha az ödemenizi sağlıyor. IOS ve Android için ücretsiz olarak sunulan uygulamayı kullananlar son derece memnun.

Güntay Şimşek