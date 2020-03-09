Gece Yiyen Adam'ın kurucusu olan ve uzun yıllar görsel sanatların farklı dallarında çalışan Özenç Uluz ile projeye yatırım desteği sağlayan, inşaat ve cafe sektöründe hizmet veren Ali Karagöz, yemek tutkuları sayesinde bu projeyi yaşama geçirdiklerini söyledi.
Kendisinin, Gece Yiyen Adam'ın marka yüzü olduğunu belirten Özenç Uluz, yemek yemenin bir tutku olduğunu ve İzmir'e lezzet avcılarına yönelik yeni bir mekan kazandırdıklarını ifade etti.
Gece Yiyen Adam markasının 10 yıl önce bir twitter hesabı olarak başladığını ve İzmirde benzerine az rastlanan özgün mönüleriyle dikkat çektiklerini vurgulayan Uluz, “Gece yemek yemeyi çok seven biri olarak Gece Yiyen Adam adıyla twitter hesabı açtım. Orada yemek ve farklı mekanlar üzerine çok keyifli sohbetler yapıyorduk. Daha sonra 4 yıl önce bir hamburgerci açma fikri doğdu. Yaz kış Alaçatıda yaşayan biri olarak ilk şubeyi de orada açtım. Daha sonra İzmirde de şube açma konusunda bana gelen talepler artınca ikinci mekanımızı da Bostanlı'da 3 ay önce hizmete sunduk. Konsepti belirlerken bugüne dek edindiğim deneyimlerle birlikte hem görsel anlamda iştah kabartan hem lezzetli hem de Türk damak tadına uygun mönüler oluşturduk. Hamburgerin yanısıra sosisli sandviç ve tostlarımız da çok beğeniliyor” dedi.
Hamburgerde Türk lezzetleri
Klasik hamburger mantığından uzak çeşitlerin ilk günden beri ilgi gördüğünü kaydeden Özenç Uluz şöyle devam etti: “ İnsanlar artık hamburger içindeki domates turşu marul üçlüsünden sıkıldı ve yeni lezzet arayışındalar. Gece Yiyen Adam'da kaşarlı patlıcanlı beğendili, pastırmalı hurmalı, hellim peynirli, közlenmiş biberli gibi farklı çeşitlerdeki hamburgerlerimizle lezzet patlaması yaşatıyoruz. Amacımız ilk günden beri orijinal lezzetleri ortaya çıkarmaktı; bunda da başarılı olduk. Tüm ürünlerimizi ve soslarımızı özel tariflerle kendimiz imal ediyoruz. Herhangi bir katkı madesi kullanmıyoruz. Bütün ürünlerimiz taze olarak alınıyor ve hijyenik bir şekilde hazırlanıyor. Gece Yiyen Adam'ın marka yüzü olarak özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşıyorum. Benimle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Biz işimizi severek yapıyoruz. Yeni lezzet sürprizleriyle konuklarımızı şaşırtmaya devam edeceğiz”
Gece Yiyen Adam'ı ulusal bir marka haline getirmek istediklerini ifade eden Özenç Uluz, 2021 yılında Bodrumda yeni bir şube açmayı da hedeflediklerini belirtti.
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