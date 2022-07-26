Hızlı kilo verdiren diyetler kalıcı hasar bırakabilir

Yaz sıcaklarının yaşandığı bu günlerde beslenmemize daha çok özen göstermemiz gerektiğinin altını çizen ve sosyal medyadaki kısa zamanda hızlı kilo kaybını hedefleyen düşük kalorili diyetlerin vücudumuzda kalıcı harabiyetlere yol açabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gökçenur Aşık, “Daha çok kas ve su kaybına neden olan bu diyetler hem bizi halsiz bırakmakta hem de metabolizmamız üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

KAHVALTINIZI MUTLAKA YAPIN

Güne mutlaka kahvaltı ile başlanması ve öğün atlamadan günün bütün öğünlerinin düzenli bir şekilde yapılması gerektiğinin önemini vurgulayan Dyt. Gökçenur Aşık, şu bilgileri paylaştı;

“Aksi halde kan şekerimizde dengesizlikler ortaya çıkar ve porsiyon kontrolünü kaybedebiliriz. Kahvaltıyı atlarsak ya da karbonhidrat ve yağ ağırlıklı bir kahvaltı yaparsak, yazın sıcağında metabolizmamızı yorar, dikkat eksikliği, halsizlik, bitkinlik yaşarız. Çabuk yorulur ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşamaya başlarız. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, az tuzlu zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de yarım yağlı süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.”

YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Vücudumuzun sıcak yaz günlerinde de besin ve enerji ihtiyacı olduğunu ve günlük hayatımızı devam ettirebilmek için yeteri kadar protein, karbonhidrat ve vitamini aynı şekilde almayı sürdürmemiz gerektiğini vurgulayan Dyt. Gökçenur Aşık, “Ancak yaz aylarında yağlı besinlerden olabildiğince uzak kalmakta fayda var. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerini yağsız haşlama, sulu ya da ızgara yemeklerle donatın, sık aralarla azar azar yemeye özen gösterin, her fırsatta zeytinyağlı ya da söğüş sebzelerden tüketin” dedi.

SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU İÇİN

Diğer mevsimlerde de bol bol su içilmesinin önemli olduğunu fakat sıcak yaz günlerinde terleme ile kaybedilen su miktarı arttığından tüketmemiz gereken suyu da artırmamız gerektiğinin altını çizen Dyt. Gökçenur Aşık şunları söyledi;

“Vücut ağırlığınızın kilosu başına yaklaşık 30 ml kadar su tüketmeye çalışın. Su içmediğiniz zaman susuzluğunuzu kola, gazoz gibi gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suyu, bitkisel soğuk çaylar ve ayran gibi daha doğal içeceklerle gidermeniz her zaman daha sağlıklı birer seçenektir. Yaz aylarında egzersiz ve spor yapılırken kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı yaşanacağı için egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz sırasında ise 10-15 dakikada bir yarım bardak su içmek gereklidir.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE SINIRLAMA

Yazın sıvı ile beraber kaybedilen sodyum, klor, potasyum gibi mineral ve elektrolitlerin de yerine geri koyulması gerektiğini ve bunların yerine koyulmaması halinde yeterince su içilse bile halsiz ve yorgun hissetmeye devam edileceğini belirten Dyt. Gökçenur Aşık, “Bunun için her gün 2 bardak maden suyu içebilirsiniz. Yemeklerde ve ara öğünlerde mineral deposu olan yeşil yapraklı taze sebzelerden ve su deposu yaz meyvelerinden mutlaka yemelisiniz. Ayrıca kahve ve çay alımını sınırlandırmaya çalışın. Kahvede bulunan kafein daha fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla su kaybına neden olur. Kahve ve çay gibi içecekler vücuttaki su içeriğini azalttığı için daha az tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

MEVSİM SEBZE VE MEYVELERİNİ DEĞERLENDİRİN

Vücut direncini artırmak için bol sebze, salata ve meyve tüketilmesi gerektiğini, sebze ve meyvelerin içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar nedeniyle sağlıklı beslenmede öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Gökçenur Aşık, “Buna ilave olarak meyveler şeker içeriğinden dolayı tatlı isteğimizi de karşılayacağından tatlıya olan eğilimi de azaltacaktır. Kolesterol, şeker ve kan basıncı üzerine olumlu etkileri, kabızlığı önlemesi ve tok tutma özelliğinden dolayı lifli besinlerin tüketimine önem verilmelidir” diyerek yaz aylarında sebze ve meyve tüketiminin önemini vurguladı.

TATİLLERDE AÇIK BÜFELERE DİKKAT!

Yaz aylarında kilo kontrolünü zorlaştıran en büyük etmenlerden birisinin de tatilde tüketilen açık büfe yemekler olduğunu söyleyen Dyt. Gökçenur Aşık, “Kalori bombası açık büfelerde doğru besin seçimi oldukça önemlidir. Kızartma et yemekleri yerine ızgaralar, soslu makarnalar yerine az yağlı pilav ya da sade makarnalar, sadece limon ve sirke ile lezzetlendirilen salatalar tercih edilmelidir. Tatlı reyonlarında düşük kalorili ve sağlıklı tatlı seçimleri yapılmalıdır. Gece yemeklerinden de itina ile uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

GIDA GÜVENLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİN

Besin zehirlenmeleri ile ilgili de önemli bilgiler veren Dyt. Gökçenur Aşık sözlerine şöyle devam etti;

“Besin zehirlenmeleri halk sağlığını yakından ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan hastalıklardan biridir. Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın, zehirlenmeye yol açan besinle ve kişiyle ilgili bazı faktörler hastalığın zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir.”

EGZERSİZ YAPILMALI

Sağlıklı beslenme kurallarını hayata geçirmenin yaz döneminde de oldukça önemli olduğunu, az ve sık yemeye, uzun süre aç kalmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dyt. Gökçenur Aşık, “Her besin grubunun vücuda ayrı ayrı faydaları vardır, bu yüzden besin çeşitliliğine özen göstererek porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Tüm bu önerilere ilave olarak her dönemde olduğu gibi yaz aylarında da hayatımızda egzersiz mutlaka olmalıdır. Yazın hem keyifli vakit geçirip hem de fiziksel aktivitemizi artırmak için yüzme tercih edilebilir. Haftada 4-5 gün 40-50 dakika kadar egzersiz yapılması yeterli olacaktır” diyerek sözlerini noktaladı