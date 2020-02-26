Hoynat adası turizme kazandırılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.
Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eskiden gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan Hoynat Adası, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor.
Kuş gözlemcileri tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hoynat Adası'nın tepeli karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olarak bilindiği belirtildi. Adanın cazibesinin artırılması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, belediyenin "kuş cenneti" olarak da bilinen Hoynat'ın karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak üzere peyzaj projesi hazırladığı aktarıldı.
Atıl durumdaki seyir alanını kullanılabilir hale getirmek amacıyla zeminin doğal taşla kaplanacağı ve güvenlik için teras alanının etrafının ahşap korkulukla çevrileceği anlatılan açıklamada, kuş gözlemi için teras alanına iki seyir dürbünü yerleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, projenin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi, kumsal alanın ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlayacak. Alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına ise binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark ile adayı seyre gPerşembe ilçemizin en önemli tarihi unsurlarından biridir. Ramazan köyü sınırları içerisinde Hoynat tünelinin hemen yanındadır. Eskiden gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları tahmin edilmektedir. Üzerinde su kalıntısı bulunur. Martı ve karabatak kuşlarının yaşadığı kuş cennetidir. Tepeli Karabatakların Türkiye ‘ de tek yuva yaptığı yerdir. Kaynak: Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Gezi Rehberi"elen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirilecek."
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