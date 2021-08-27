Peynir hakkında 24 ilginç bilgi

Ezine peyniri

Geleneksel Türk kahvaltısının olmazsa olmaz bir parçası olan Ezine Peyniri; inek, koyun veya keçi sütünden yapılabilir. Sert veya yumuşak seçenekleri olan peynir, tam yağlı ya da yarım yağlı olarak üretilir. Böreklere ve salatalara da konan Ezine Peynirinin Çanakkale-Ezine ve Trakya genelindeki çeşitleri meşhurdur. Beyaz ve sarı renktedir, küçük gözenekli bir yapısı vardır ve ağızda uzun süre krema tadına benzer güzel bir tat bırakır. Çanakkale'de Ezine'de yapılan Ezine peyniri inek, keçi veya koyun sütü kullanılarak yapılır. Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, Kazdağları’nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlar. Coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlar. Kahvaltılık olarak kullanılır, kavun ile beraber çok güzel gider ya da salatalara eklenmesi salataya lezzet katar.

Manyas Lor peyniri

Lor, hamur işlerinde inanılmaz derecede iyi giden, kolayca ufalanan, nispeten tuzsuz bir peynirdir, ancak kahvaltıda da servis edilir veya baharatlar ve otlar ile karıştırılarak akşam yemeğinde meze olarak yenebilir. Nispeten tuzsuz olduğu için tatlılar için de kullanılır. Beyaz renkli ve tadı belki ricotta peynirine ya da Türkiye dışında biraz daha yaygın olan süzme peynire benziyor. Manyas kelle loru, kaşar loru, sepet loru olarak da bilinir. Manyas loru Balıkesir yöresine has kahvaltılık lordur. Balıkesir’in Manyas, Savaştepe bölgelerinden toplanan doğal sütlerden üretilir.