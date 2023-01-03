Almanya'da döner en çok tercih edilen yiyeceklerden oldu

Almanya'da fast food olarak tabir edilen hızlı ve hazır yiyecek kategorisinde döner kebabın, en popüler yemek haline geldiği ifade edildi.
YÜZDE 45 DÖNER!
AA'nın Alman Haber Ajansı'ndan aktardığı haberine göre, iki yiyeceğin kıyaslandığı ve YuGov tarafından yapılan ankette yetişkinlerin yüzde 45'inin döneri, yüzde 37'sinin köri soslu sosisi tercih ettiği belirtildi.
Ankete katılanların yüzde 15'i 'ikisini de sevmiyorum' cevabını verirken, geri kalanların ise fikrini belirtmekten kaçındığı kaydedildi.
KADINLAR DAHA FAZLA DÖNERİ TERCİH ETTİ
Ankette kadınların erkeklere oranla döneri daha fazla tercih ettiği belirtilirken, 55 yaş üstü insanların çoğunluğunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de ortaya çıkan ve Hint baharatları serpilip bol baharatlı ketçapla servis edilen köri soslu sosisi tercih ettiği aktarıldı.
18-24 yaş arası gençlerde ise yüzde 57 oranında döner tercih edilirken, bu grupta sosis tercih edenlerin oranının ise sadece yüzde 21 olduğu kaydedildi.
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