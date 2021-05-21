Ev yapımı Mozerella Peyniri

Mozzarella Peyniri nasıl yapılır?

Doğru teknik ile tam istediğiniz kıvamda, uzadıkça uzayan mozzarella peyniri yapmak oldukça kolay. Siz de deneyin pişman olmayacaksınız. Aşağıda malzemelerimizi yazıyorum, şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

2 lt çiğ süt

100 ml (yarım su bardağı) beyaz sirke

1 Çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Sütü tencerede ısıtıyoruz. Parmağın yanmadığı noktada ocağın altını kapatıp sirkeyi ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kapağı kapatıp 2 dakika bekliyoruz. Kevgirle kesilenleri süzgece alıyoruz.

Orta ateşte tekrar kalan sütü ısıtıyoruz.

1 çay kaşığı tuz ekliyoruz.

Videoda gösterilen şekilde sıkma işlemini yapıyoruz.

Bu işlemi takip etmek doğru sonuç için olmazsa olmaz.

Mozzarellamız hazır. Streçleyebilir ya da kendi suyunda saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun..

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