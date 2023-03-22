Tam buğday unlu Ramazan Pidesi yapıyoruz

Biraz farklı olarak hamurumuzu tam buğday unuyla yapıp en son çörek otu ve susamla süsleyeceğiz. İsterseniz iftar sofralarınız için tercih ederseniz de günün her öğününde keyifle tüketebileceğiniz çok sağlıklı ama bir o kadar da lezzetli bir tarif.

Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte Ramazan pidesi yapım tarifi...

Malzemelerimizi aşağıya yazıyorum, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun! ????

MALZEMELER

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya ya da yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı tam buğday unu

Şekil vermek için zeytinyağı

Üstüne sürmek için 1 yumurta sarısı

Çörekotu ve susam

NASIL YAPILIR?

Geniş haznemizde su, süt ve mayayı karıştırıp 10 dakika bekletiyoruz.

Tüm sıvı malzeme ekleyip, çırpıcı ile karıştırıyoruz.

Unu ekleyip ve hamur yoğurma aparatı ile karıştırıyoruz.

1 saat ılık ortamda, yarım saat de tepside mayalandıktan sonra zeytinyağı ile şekil veriyoruz.

Son olarak yumurta sürüp çörekotu ve susamla süslüyoruz.

10 dakika 180 derecede ardından 20 dakika da 200 derecede pişiriyoruz ve pidemiz hazır!

Afiyet olsun :)

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/

BONUS: EV YAPIMI ŞEKERSİZ ÇİKOLATA KREMASI