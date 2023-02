Rüzgarın şehri Adrasan

Doğasıyla, deniziyle Akdeniz’in önemli tatil merkezlerinden, Antalya’ya yaklaşık 90 km uzaklıktaki Adrasan’a yıllardır giderim. Adrasan’da nerede kalınır, ne yapılır, ne yenir ve nasıl gidilir konularına geçmeden önce bazı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.

Anadolu’nun eski halklarından Luviler’in dilinde Ana Tanrıça Ülkesi anlamına gelen Adrasan’a rüzgarın şehri demek yanlış olmaz. Güneşin denizden doğduğu Adrasan’da Batı Rüzgarları adeta bölgenin kaderini belirlemiş. Nasıl mı?

Genel görüntü

Başta 10 kilometre uzaklıktaki komşusu Olympos olmak üzere bölgede birçok antik şehir varken ve Likya şehirlerini birbirine bağlayan yol üzerinde olmasına rağmen Adrasan’da antik şehir izine rastlamak mümkün değil. İşte bu karadan denize esen batı rüzgarlarının antik çağda yelkenli gemilerin yanaşmasına müsade etmediği ve bu yüzden şehir kurulamadığı söyleniyor.

Antik çağda şehir kurulmasına engel olan o rüzgarlar, Adrasan’ın günümüzde pırıl pırıl ve tertemiz denize sahip olmasında önemli rol oynuyor. Akdeniz’in bunaltıcı yaz sıcaklarında plajda püfür püfür esen rüzgarı sayesinde Adrasan, bugün binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği önemli bir tatil merkezi. Üç tarafı kızıl çam ormanlarıyla kaplı yemyeşil dağlarla çevrili, masmavi koya sahip Adrasan, gerçekten birçok tatil yerine göre çok bakir.

Gündoğumu

HER ZEVKE UYGUN PLAJ

Gelelim Adrasan’ın güzelliklerine. Adrasan Plajı’nın sol tarafında yani kuzeyinde yer alan Musa Dağı’nın manzarası tüm fotoğraflara fon olurken, güneşlenirken ve yüzerken de seyrine doyum olmuyor. Adrasan’ın plajı kum, çakıl gibi ayrım yapanların hepsine uygun. Kuzeyden güneye uzanan ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Adrasan plajını üç bölüme ayırabiliriz. “Arkadaş ben kum plaj düşkünüyüm, plaj da denizin dibi de kum olsun, çabuk derinleşmesin” diyorsanız Adrasan plajının güney ucunu seçmelisiniz. Yok bunların tam zıttını istiyor yani “Çakıl olsun, hemen derinleşsin” diyorsanız plajın kuzey ucuna gitmelisiniz.

Koylardan birinde manzaraya karşı...

Plajın orta bölümü ise ne sığ, ne çabuk derinleşiyor, biraz çakıllı ve kum ağırlıklı. Özellikle öğleden sonra karadan denize doğru esen batı rüzgarları sayesinde deniz adeta göl gibi oluyor. Denizden karaya bakıldığında da yemyeşil görünen Adrasan, doğa severleri adeta mest ediyor. Adrasan plajında ücretsiz duş ve soyunma kabinleri bulunuyor. Plajdaki sabit hasır şemsiyeler ve plastik şezlonglardan belediye ücret alıyor. Aracıyla gelenler hemen plajın arkasında özel ve belediyenin işlettiği otoparkları kullanabilir. Ancak yaz mevsiminde özellikle haftasonları yer bulmak biraz zor.

MEŞHUR SULU ADA TURU

Adrasan’da yapılacaklara gelince, hayli fazla seçenek var. Bunların başında da şüphesiz tekne turları geliyor. Sabah 9.30 gibi Adrasan plajından kalkan ve saat 17:00 sularında geri dönen günübirlik tekne turları iki farklı rotada düzenleniyor.

Suluada

Bunlardan ilki meşhur Sulu Ada turları. Bu turda beyaz kuma sahip adanın iki plajına uğrayan tekneler, adanın etrafını dolaşıyor ve adanın karşısındaki Amerikan Koyu gibi küçük koylara da uğruyor. Diğer rota ise Adrasan koyunun kuzey yönüne doğru düzenleniyor. Burada da Akseki Koyu, Çoban Koyu (Korsan Koyu), Sazak ve Ceneviz gibi doğa harikası koylarda denize giriyorsunuz. Şüphesiz benb u rotayı tercih ediyorum. Çünkü bu rotadaki koylar, Sulu Ada’ya göre çok daha az kalabalık. Bazı koylarda bir veya iki tekne aynı anda duruyor.

Tekne turu

DALIŞ VE YÜRÜYÜŞ

Deniz dibindeki görüş mesafesinin uzunluğu, deniz altı oluşumları ve caretta caretta başta olmak üzere canlı popülasyonu sayesinde Adrasan önemli dalış merkezlerinden birisi haline gelmiş. Uluslararası geçerliliği olan sertifikaların da

verildiği dalış okulları, denizaltını sevenlere hizmet veriyor. Adrasan’da yapılacakları saymaya devam edersek, Likya Yolu’nun da geçtiği bölgede güzel yürüyüş rotaları bulunuyor.

Adrasan plajı

Adrasan’ın kuzey tarafından Musa Dağı’nın eteğinden giden dağ yolunda, muhteşem Adrasan Koyu manzarası eşliğinde yürüyebilirsiniz. Biraz kendinizi zorlarsanız 10 kilometre sonra ödülünüz Sazak Koyu olacaktır.

Musa Dağı

Bu yoldan arabayla gideceklerin arazi koşullarına uygun araçlarının olmasını tavsiye ederim. Koyun güney ucundan yürüdüğünüzde de çok kısa mesafede balıkçı teknelerinin barınağı da olan küçük ama güzel bir koya ulaşabilirsiniz. Bu rotada ulaşacağınız son nokta ise Deniz Feneri. Tekne turlarının da uğrak noktalarından Deniz Fenerinin baktığı koyda denize girebilirsiniz. Araçla 1-2 saatlik mesafede de yapılacak çok şey var. Onları da diğer yazıya saklayalım.

KONAKLAMA SEÇENEĞİ FAZLA

Adrasan, kalacak yer yönünden de zengin. Derler ya ‘her bütçeye uygun’ gerçekten de Adrasan’da her bütçeye ve her kesime yönelik kalacak yer bulunuyor. Çadırla gelenlere ağaçlar altında kamp hizmeti sunan işletmelerden, karavanlara hizmet

verenlere, bungalovlardan, apart evlere, pansiyonlardan butik otellere.... Tercih sizin.

Ceneviz Otel

Otel ve pansiyonlar genelde oda kahvaltı hizmet veriyor. İşletmeler geniş Adrasan ovasına yayılmış durumda. Adrasan Çayı’nın kenarı ve sahil konaklamanın yoğunlaştığı bölgeler. ‘Sabah kalktığımda denize atlamak istiyorum, plaja gitmek için araç kullanmak istemiyorum’ diyenlerdenseniz sahilde Ceneviz Butik Hotel’i öneririm. 17 odalı butik hizmet veren Ceneviz Hotel, Adrasan sahilinin tam ortasında.

Canlı müzik

YEME İÇME

Ceneviz Hotel’in restaurantı ve barı da Adrasan’a gelenlerin memnun kaldıkları yerlerin başında geliyor. Güzel bir deniz manzarası eşliğinde zengin menüsüyle keyif alacağınız Ceneviz Restaurant’ta, haftasonları canlı müzik de keyifli vakit geçirmesinizi sağlıyor.

Ceneviz Restaurant

Burada özellikle deniz mahsullerini tavsiye ederim. Plajın kuzey tarafındaki Chill House Lounge da Adrasan’ın ünlü mekanlarından. Adrasan’ın plajı kum, çakıl gibi ayrım yapanların hepsine uygun.

Chill House Lounge

Müdavimleri olan Chill House Lounge’da, bir taraftan denizin keyfini çıkarırken diğer taraftan gün boyu birşeyler içip, yiyebilirsiniz. Lezzetli ve zengin menüsüyle keyifli akşam yemeklerinin de adresi. Ayrıca, sahilin kuzey bölümünde Adrasan Çayı üzerindeki localarda çınar ağaçlarının gölgesinde yemek yiyebileceğiniz restaurantlar da bulunuyor. Güney tarafında da gözlemeciler, restaurantlar, cafeler bulunuyor. Apartlarda kalıyor ve yemeğinizi kendiniz hazırlıyorsanız, zincir marketlerin şubeleri mevcut, endişe etmeyin. Pazar günleri de Adrasan pazarı kuruluyor ve buradan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

NASIL GİDİLİR?

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan’ın Antalya havalimanına uzaklığı yaklaşık 1.5 saat. Antalya merkeze uzaklığı ise 90 kilometre. Antalya’dan Kaş istikametine giderken Olympos kavşağını geçtikten sonra Adrasan yol ayrımına geliyorsunuz. Buradan yaklaşık 18 kilometre sonra denize ulaşıyorsunuz. Otobüsle gelenler Antalya otogarından Kumluca minibüslerini kullanarak Adrasan yol ayrımında inebilirler. Buradan da Adrasan’a giden minibüsler geçiyor. Şansınız varsa otostopla da sahile ulaşabilirsiniz.

Sazak Koyu

BELEDİYE YETERSİZ

Akdeniz’in bu güzel tatil beldesi Adrasan’ın hiç mi eksik yanları, sorunları yok? Tabi ki var. Bunların bazılarından da bahsetmek istiyorum. Özellikle Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan’da belediye hizmetleri yeterli değil. Batı rüzgarları

Adrasan’ın denizini temizliyor temizlemesene de, Kumluca Belediyesi’nin plaj ve bölgedeki temizliğinin rüzgarlar kadar etkili olduğunu söylemek çok zor. Çöp kutuları dolu ve kapakları açık çirkin manzaralar oluşuyor. Adrasan plajında şemsiyeler ve şezlonglar da Kumluca Belediyesi tarafından tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Ancak bakımsız olan şemsiyeler rüzgarda uçarak tehlike yaratırken, şezlonglar kırık ve çalışmıyor. Ödedikleri ücretin karşılığını alamayan tatilcilerin sitemlerine şahit oldum, kendim de sitem ettim çoğu zaman.

TEKNE TERÖRÜ

Son yıllarda Akdeniz’in Maldivleri diye ün salan Sulu Ada’ya ilgi artınca Adrasan’da günübirlik tur düzenleyen tekne sayısının üç kattan fazla artarak 100’e yaklaştığı söyleniyor. Çevre tatil beldelerinden günübirlik binlerce tatilci bu turlara

katılmak için geliyor. Turların sabah kalkış ve akşam üzeri dönüşünde oluşan curcunayı belki görmezlikten gelebilirsiniz ama teknelerin Adrasan Plajı’na yanaşırken son ses çaldıkları marşları, türküleri duymamazlık yapamazsınız. Akşam saatlerinde yaklaşık 1 saatlik tekne terörüne maruz kalacağınızı unutmayın. Tabii ki tüm tekneler böyle yapmıyor, onu da belirteyim. Sahildeki tatilcilere saygılı kaptanlar da var.

DAHA GÜZEL OLABİLİR

Bunları neden söylüyorum? Doğa harikası Adrasan’ın çok daha güzel tatil merkezi olması işten bile değil de ondan... İç bölgedeki otellere giden yollara kaldırım yapmak, sahili park etmiş otomobil görüntüsünden kurtarmak, eğlence

mekanlarına izin vermek, çevre düzenlemesini daha profesyonelce yapmak, tekne turlarını denetlemek gibi şeyler çok zor olmasa gerek!

Yazı: Yener Yalçın