İbrahim Yıldız: Fatih Terim şaşırttı

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışındaki takipten vazgeçmediğini gösterdi. Beşiktaş liderlik koltuğunda otururken 81 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atmanın keyfini sürüyor. Bu hafta oynanacak olan derbi maçı elbette önemli. Ancak Beşiktaş hem puan olarak hem de ikili averaj da avantajlı durumda. Bu nedenle bu hafta sonu oynanacak maç şampiyonu belirleyebilir. Beşiktaş kazanırsa iş biter.

Galatasaray açısından önemli bir farkı vurgulamakta yarar var. Daha doğrusu Fatih Terim'in tercihini yazmalıyız. Fatih hoca son maçlarda iki genci sahaya sürdü. Biri Kerem diğeri Halil. İkisi de gösterdikleri üstün performansla hocalarını yanıltmadılar. Hatta Halil'in Milli Takım'a çağrılması bile söz konusu. Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda Cenk'in sakat oluşu bu ihtimali güçlendiriyor.

Gençlerbirliği maçında herkesin gördüğü gibi 21 yaşındaki Halil, dünya yıldızı Falcao ile Muhammed'i yedek kulübesinde bekletti. Bu sıradan bir iş değil. Halil oynadığı oyunla ilk 11'de sahaya çıkmayı hak etti. Attığı gol dışında, topla hızlı oynaması, çok hareketli oluşu ve şut atmaktan korkmayan enerjik bir görüntü veriyor. Mutlaka öğreneceği çok şey var. Gelişime açık bir oyuncu tıpkı Kerem gibi. Fatih Terim iki yıldız golcüyü kenarda oturtup gençlere şans tanıması çok önemli. Bunun için bu tercih çoğu kişiyi şaşırtmış olabilir. Fatih Terim'i kutlamalıyız. Futbolumuza iki önemli isim kazandırdığı için. Gençlerbirliği maçının en önemli ayrıntısıydı Halil ve Kerem.

Maça gelince, sarı-kırmızılılar baştan sona üstün oynadıkları maçı rahat kazandılar. Orta sahayı kalabalık tutan Galatasaray tek santrfor dizilişi ile çok fırsat bildi. 10 isabetli 22 sut yüzdesi oldukça yüksekti.

Gençlerbirliği sezon başından bu yana çözemediği sorunun sıkıntısını yaşıyor. Mücadele var, fakat gol becerisi yok gibi. Ligde kalmak için gösterdikleri çaba ne gösterecek göreceğiz.