Galatasaray zor bir maçı çok rahat atlattı. Kayseri’ye 7 eksikle gittiler. Ndiaye, Donk, Rodrigues cezalı, Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando ve Eren sakattı…
Bunların yanı sıra teknik direktör Fatih Terim, kulübe yerine locadan izliyordu karşılaşmayı. Takımın başında yardımcı antrenör Ümit Davala vardı…
3 maçtır galibiyet alamayan bir takım için, bu kadar eksik olma büyük sorundu. Her takım için sıkıntılı bir durum şüphesiz…
Sarı- Kırmızılılar moral bulmak, zirveden kopmamak için kazanmak zorundaydı. Zorluk derecesi ne kadar güç olursa olsun tek amaç, “galip gelmekti…”
Bunu başardılar. Üstelik dış saha korkusunu üzerlerinden atarak…
SİSTEM EKSİKSİZ İŞLEDİ
3-5-2 dizilişi maç süresince hiç değişmedi. Orta alanın kalabalık oluşu, rakip ataklarını oluşmadan önledi. Savunma, rakip takıma yalnızca bir tek pozisyon verdi. Bu nedenle başarılıydılar. Hatasız oynadılar…
Önce güvenlik diyen bir Galatasaray izledik Kayseri’de. Gol yemeden, gol atmayı amaçlamışlardı. İleri ikili Sinan ve Onyekuru’dan oluşmuştu. Hızlı oyuncularını kullanmak istiyordu Fatih Terim. Kontra toplarla pozisyon bulmak ve sonuç almak istiyorlardı…
Terim’in taktiğinde en önemli isim şüphesiz Onyekuru’ydu. Hızını, gücünü, çabukluğunu iyi kullandı. Attığı ikinci gol bu özelliklerini gösterdiği bir andı. Uzun mesafe koşucusu gibi bir oyuncu. Önüne aldığı topu rakibi arkasına alarak müthiş taşıyor.
Kaleciden dönen topu iyi takip etmesi sonucu attığı ilk gol, gerekli yerde bulunma becerisi ve aklını kullanma başarısıdır…
Tartışmasız Onyekuru, attığı iki golle gecenin yıldızı oldu…
TERİM TRİBÜNDE FORMÜLÜ SAHADA
Galatasaray, takım olarak doğru bir oyun ortaya koydu. Sistem iyi işledi. Kelimenin tam anlamıyla kusursuzdular. Ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu vardı sahada. Disiplinli oynadılar. Maçın başında öne geçmeleri büyük avantaj oldu. Bunu iyi değerlendirdiler. 3’lü savunma, önde oynayan 5 kişinin çok koşması nedeniyle rahattı. Fazla iş düşmedi…
Zaman zaman Belhanda ve Feghouli öne çıkan isim oldular…
3 golle biten Kayseri karşılaşmasında test edilen bir sistem vardı. Bundan sonra aynı sistemi göreceğiz anlaşılan. Fatih Terim yine, “şapkadan kuş çıkarmayı” başardı…
Galibiyet, eksiklikleri ve cezaları unutturdu. Zirve yarışında ki takip sürüyor. Kim ne derse desin, krizi fırsata çevirmeyi bilen bir takım var. Futbolcuların gayreti elbette takdir edilmeli. Terim’in hakkını da teslim etmeyi unutmayalım…
KAYSERİ’NİN İŞİ ZOR
Galatasaray gibi eksikleri çoktu. Seyirci avantajını kullanamadılar. Başarısız geçen haftalar yaşanıyor. Taraftarın maça ilgisinin azlığı ayrıca dikkat çekiyor…
Tempo, baskı, istek, kazanma arzusu çok düşüktü. Karşılaşma boyunca bir pozisyon bulmaları ne kadar kötü olduklarını gösteriyor. Savunmadan, forvete kadar bir sorun olduğu gerçek. Oyuncular arasında kopukluk var. Mensah’ın çabası yeterli olmuyor. Takım olarak düşüş yaşıyorlar. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kötü oynadıklarını kabul ediyor. Sorunu çözmezlerse ummadıkları daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırlar. Dün sergiledikleri futbol ligin en kötü oyunuydu…
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