"ELEŞTİRİLERE DEĞİL İLTİFATLARA DAHA ÇOK ODAKLANIYORUM"

Mauro Icardi, eleştirileri dikkate almadığını ve kendi oyununa odaklandığını aktararak, "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkatimi veriyorum. Biz zaten futbolcu olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştirilere değil iltifatlara daha çok odaklanıyorum. Biz, bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı. Burada sadece 3 puan aldık, daha önemli bir 3 puan değil aslında" şeklinde konuştu.