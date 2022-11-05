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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mauro Icardi, attığı 2 golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim olurken, adını Galatasaray tarihine yazdırdı. Arjantinli yıldız ayrıca 2 yıl sonra bir ilki başardı.

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  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18 ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Galatasaray'da derbiye damga vuran isim ise Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldız, attığı iki şık golle galibiyette başrol oynadı.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Süper Lig'de 5. maçına çıkan Tangocu, gol sayısını ise 3'e yükseltti.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısındaki performansıyla takımına üç puanı getirmesinin yanı sıra adını Galatasaray tarihine de yazdırdı.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Yıldız golcü, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    2 YIL SONRA DUBLE!

    Öte yandan Icardi, tam 2 yıl sonra bir maçta 2 gol birden atarak adeta eski günlerinden bir resital sundu.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Arjantinli futbolcu, son olarak PSG formasıyla 2020 yılının eylül ayında oynadıkları Reims maçında 2 kez fileleri havalandırmıştı.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. İyi bir mücadele verdik. Goller için, kazandığımız ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    "İmaj değişikliğinin kendisine uğur getirdiğine inanıyor mu?" şeklinde gelen soruya ise Arjantinli santrfor, "Görünüşümden ziyade ben bütün haftayı takım arkadaşlarımla konuşarak, kendimi çok iyi hazırlayarak geçirdim. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi. 
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    "ATMOSFER, 50 BİN TARAFTAR VAR GİBİ HİSSETTİRİYORDU"

    Türkiye'deki ilk derbi karşılaşmasına çıktığının hatırlatılması üzerine ise Icardi, yaratılan atmosferle ilgili olarak, "Taraftarımızın önünde kazanabilmek gerçekten çok önemli. Atmosfer, 50 bin taraftar var gibi hissettiriyordu. Kazandığımız için çok da iyi hissettik" ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    "ELEŞTİRİLERE DEĞİL İLTİFATLARA DAHA ÇOK ODAKLANIYORUM"

    Mauro Icardi, eleştirileri dikkate almadığını ve kendi oyununa odaklandığını aktararak, "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkatimi veriyorum. Biz zaten futbolcu olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştirilere değil iltifatlara daha çok odaklanıyorum. Biz, bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı. Burada sadece 3 puan aldık, daha önemli bir 3 puan değil aslında" şeklinde konuştu.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

    "BURADA ÇOK MUTLUYUM"

    Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli santrfor, "Ben çok mutluyum burada. Bu durum sadece bana kalmış bir şey değil. Başkanla, takım arkadaşlarımla, bütün çalışanlar bana çok destek oldu. Çok iyi bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Kazandığımız için mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri
  • Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

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