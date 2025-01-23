Igor Gorgonzola: 3 - Kuzeyboru: 0 | MAÇ SONUCU

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup oldu.

Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 kazandı.

İkinci seti 25-20 önde bitiren Igor Gorgonzola, üçüncü seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Kuzeyboru, ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı için karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette rakibine 15-5'lik skorla mağlup olan Kuzeyboru, CEV Kupası'na veda etti.