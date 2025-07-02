Şenpiliç, ihracat pazarlarında en büyük ilk 3 arasında

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içinde 47. sırada, gıda üreticileri sıralamasında ilk üçte yer alan Şenpiliç, yurt dışı pazarlarda da güçlü bir varlık gösteriyor.

TİM 1000 listesinde kendi ürün kategorisinde ilk 3’te bulunan entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç; Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeye düzenli ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye’den yapılan beyaz et ihracatında Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi ülkelerde yüksek pazar payına sahip olan Şenpiliç; bu pazarlarda yıllık yaklaşık 50.000 tonluk ihracat hacmiyle uzun süredir varlığını sürdürüyor.

Şenpiliç’in ihracat operasyonları; Helal, ISO 22000 ve HACCP gibi uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda yürütülüyor. Ürünler, hedef ülke koşullarına ve tüketici beklentilerine uygun şekilde hazırlanıyor.

Şenpiliç, ihracat stratejisinde farklı coğrafyalarda yeni pazarlara ulaşma hedefiyle hareket ediyor. Potansiyel ülkelerde ticaret kanallarını çeşitlendirmeyi ve ürün portföyünü daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmayı amaçlayan şirket, mevcut ihracat tecrübesini yeni bölgelere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracatta yaşanan artış, Körfez bölgesindeki etkinliğin yeniden güçlendiğini gösteriyor. Güneyde yükselen komşu pazar Suriye’de de her geçen gün pazar payını arttırıyor.