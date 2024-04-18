IMEI nedir? IMEI numarası ne işe yarar, nerede yazar ve nasıl bulunur?

IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği), her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında yüklenen ve 15 haneden oluşan benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır. Bu sayı, her cihazı birbirinden ayırt etmeye yardımcı olur ve bir nevi telefonun kimlik numarası olarak adlandırılabilir.

IMEI Numarası Ne İşe Yarar?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası, cep telefonlarının benzersiz bir kimlik numarasıdır. Her cep telefonunun IMEI numarası farklıdır ve cihazın üreticisi, modeli ve seri numarasını içerir. IMEI numarası, cihazın kaydedilmiş olduğu ağlarda tanınmasını sağlar ve telefonun yasal sahipliğini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, kayıp veya çalıntı cihazların izlenmesi ve engellenmesi için de kullanılır.