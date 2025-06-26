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        Haberler Spor Transfer İngiliz devlerinin Gyökeres yarışı - Futbol Haberleri

        İngiliz devlerinin Gyökeres yarışı

        İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool, Manchester United ve Arsenal, Sporting'in 27 yaşındaki İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:58
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Ada’nın köklü kulüpleri bu kez Viktor Gyökeres transferinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, İsveçli golcünün transferi için yarışa dahil oldu.

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        Forvet hattına takviye yapmak isteyen Arne Slot’un ilk hedefi Newcastle United forması giyen Alexander Isak olmasına rağmen, siyahlı beyazlı ekip yeni bir sözleşme önerdiği Isak’ı takımda tutmanın planlarını yapıyor.

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        Newcastle’ın Isak konusunda tavrı sonrasında Liverpool’da ibre Gyökeres’e dönmüş durumda. Sporting, daha önce Arsenal’in 55 milyon Sterlinlik teklifini reddetti.

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        Öte yandan Manchester United da Gyökeres için girişimler de bulunsa da 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen bir takımda görev almak istiyor.

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        Gyökeres, geçtiğimiz sezon 52 maçta; 54 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

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