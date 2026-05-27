        İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta!

        İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta!

        Arsenal ile 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        İngiltere'de sezonun teknik direktörü Arteta!

        Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
