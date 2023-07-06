Instagram ve Facebook'un "Ücretli Mavi Tik" sistemi artık Türkiye'de! İşte, Meta Verified ücreti!
Meta, Meta Verified özelliğini Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıma sundu. Artık kullanıcılar belli bir ücret ödeyecek "Ücretli Mavi Tik" aboneliğine sahip olabilecek. Instagram ve Facebook'ta onaylı hesap başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar, sizler için derledik.
ÜCRETLİ MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Meta Verified, yani Ücretli Mavi Tik aboneliği ile kullanıcılar hesaplarını doğruladıkları takdirde Meta ekiplerinden hesap desteği alıyor. Meta böyelikle Facebook ve Instagram kullanıcılarana destek olmayı amaçlıyor.
HESAPLAR DOĞRULANACAK
Meta Verified'da nüfus kağıdınızla doğrulama yaptıktan sonra mavi hesap rozeti alabiliyorsunuz. Böylece taklit hesaplardan korunmuş oluyorsunuz. Ayrıca müşteri desteği de sunuluyor.
INSTAGRAM VE FACEBOOK İÇİN ÜCRETLİ MAVİ TİK ONAYLI HESAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlk olarak Meta'nın web sitesine giderek abonelik başlatmak istediğiniz Instagram ve Facebook hesabını seçin. Oturum açtıktan sonra ödeme yönteminizi belirleyin ve kimliğinizin fotoğrafını çekip sisteme yükleyin. Bu aşamadan sonra Meta kimliğinizi onaylayıp size geri dönecektir.
ÜCRETLİ MAVİ TİK FİYATI NE KADAR?
Meta Verified aboneliği aylık ücreti ise 279,99 TL olarak belirlendi.