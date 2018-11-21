Sosyal ağ Instagram, kullanıcıların uygulama üzerinde ne kadar vakit geçirdiklerini öğrenebileceği özelliğini Türkiye’de de kullanıma sundu.
Günlük kullanım sınırı ayarlama, anlık bildirimleri geçici veya sürekli olarak kapatmaya olanak sağlayan yeni özelliğe, Instagram uygulamasına gelen son güncellemeyle ulaşılabiliyor.
Yeni özelliğe, Instagram uygulamasının sağ üst kısmında bulunan “Ayarlar” sekmesinin altında bulunan “Hesap” bölümündeki “Hareketlerin” sekmesinden erişilebiliyor.
Kullanıcılar, “Hareketlerin” kısmında Instagram’da geçirdikleri günlük ortalama süre verilerini, son bir haftalık dönem kapsamında öğrenebiliyor. Bu bölümde ayrıca kullanıcılara Instagram’da geçirdikleri süreyi yönetme imkanı da sunuluyor.
“Zamanını Yönet” adlı bu bölüm aracılığıyla kullanıcılar, belirledikleri süreye eriştiklerinde alabilecekleri “Günlük Hatırlatma Ayarla” ve hangi Instagram bildirimlerini almak istediklerini seçebilmeleri için de “Bildirim Ayarları” özelliklerini de kişiselleştirebiliyor.
FACEBOOK VE YOUTUBE'A DA GELMİŞTİ
Aslında sosyal platformlarda harcanan zamanı görüp, bunun yönetebilecekleri araçların sunulması son dönemde sosyal ağların birer birer sundukları bir yöntem.
Kullanıcıların platformda geçirdikleri süreyi görüp, yönetebilmeleri için benzer bir özellik geçtiğimiz dönemde Facebook’a da gelmişti. Bu özellikle kullanıcılar, Facebook uygulamasının “Ayarlar ve Gizlilik” bölümde yer alan “Facebook’ta Geçirdiğin Süre” kısmından, Facebook’ta geçirdikleri günlük ortalama süreyi ve geçirdikleri zamanı yönetebiliyor.
Bu yılın yaz aylarında da Google’ın online video platformu YouTube’ta kullanıcılara bireysel izleme süresi istatistiklerine ulaşıp, Youtube’ta geçirilen zamana sınır koymak isteyenler için kişisel zaman sınırı koyabilecekleri yönetimi araçları kullanıma açılmıştı.
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