Teknolojinin hayatımızın içinde kapladığı alan her geçen gün çoğalıyor. Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım kanalı Instagram'ın yeni özelliği internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada pek çok ürün ve firmanın reklam çalışmaları yürüttüğü biliniyor. Instagram, Reels videolarıyla yeni bir reklam alternatifinin ortaya çıkacağını söyledi. İşte Instagram'ın yeni reklam kanalı: Instagram Reels! Reels videolarıyla Instagram reklam verme nasıl olacak?

INSTAGRAM REELS VİDEOLARINDA REKLAM DÖNEMİ

Kurulduğu günden bu güne İnternet kullanıcılarına ücretsiz fotoğraf ve vido paylaşma alanı sunan Instagram zaman içerisinde dijital ekonominin önemli adımlarından biri oldu. Facebook'un 2012 yılında satın aldığı Instagram, reels videoları üzerinden yeni bir reklam dönemi başlatıyor. Tanıtımının yapıldığı günden beri TikTok'a benzetilen Instagram Reels videoları, Instagram'ın kamera sekmesinde efektler ve müzikler de ekleyerek hazırlanan 15 saniyelik videolar anlamına geliyor.

Instagram Reels reklam denemeleri ilk olarak Hindistan, Almanya, Brezilya ve Avustralya'da kullanılacak. Rells reklamları Instagram Hikayeler reklamlarına benzeyecek. 30 Saniye kadar yayınlanabilecek olan videoları kullanıcılar isterse atlayabilecek. Şirket tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre reklamlarda ürüne ulaşmak isteyen kullanıcılar için "şimdi alışveriş yap" düğmeleri de bulunabilir.

Instagram Reels'ın ardından bir reklam denemesi de Facebook'a geliyor. Facebook Hikayeler için yeni bir reklam biçimi deniyor. Şimdilik etiket reklamları olarak tanımlanan bu sistemde kullanıcılar hikayelere çıkartma ekler gibi reklam sekmesi ekleyebilecek. Reklam olarak hikayeye eklenecek çıkartmalar markalar tarafından hazırlanacak.