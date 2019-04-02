Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Eljif Elmas, İtalyan ekiplerini karşı karşıya getirirken, Çizme basını bu transferde rekorların alt üst olabileceğini yazdı.

Fenerbahçe’nin genç futbolcusunun transferinde Fiorentina’nın ön planda göründüğü ancak Lazio’nun da teknik direktör İnzaghi ile ciddi olarak devreye girdiğini vurgulandı. Corriere Della Sera, Lazio’nun hocasının genç oyuncuyu çok beğendiğini ve yönetime alınması için rapor verdiğini yazdı.

Tuttosport da Lazio’nun bu transferde bir adım önde olduğuna dikkat çekerek, “Fiorentina 15 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Yakında Fenerbahçe ile bir görüşecek olan Lazio, rakamı artıracak” yorumunu yaptı.



Bu transferin bitme ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendirmesi de haberde yer aldı. İnzaghi şu ana kadar en fazla 15 milyon euro ile Correa’yı aldırmıştı. Elmas ile bu rakamın geçilip yeni bir rekor kırılacağı belirtildi.