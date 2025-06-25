İş Grubu rüzgar türbini üreticisi Ateş Çelik’e ortak oluyor

Yenilenebilir enerji alanında yerli ekipman üretiminin şirketlerinden Ateş Çelik’e, İş Bankası Grubu tarafından ortak olunmasına yönelik pay devir sözleşmesi imza süreci tamamlandı. Grubun iştiraklerinden Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi ve Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yanı sıra TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu’nun yatırım yaptığı payların yönetim ve temsil yetkisi İş Enerji’de olacak. Bu işlem aynı zamanda TSKB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan temin ettiği 155 milyon dolar tutarındaki kredi ile kurduğu, Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı girişim sermayesi olan Türkiye Yeşil Fonu’nun yatırımı olma özelliği ile dikkat çekiyor. Ortaklık sonrasında Ateş Çelik bünyesinde yeni yatırımlar yapılması ve ihracat kapasitesinin arttırılarak yurt dışı pazar payının önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

REKLAM Programda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “İş Bankası grubu olarak, girişimcilik konusunda, gençliğin gücünden yararlanmak için 2000 yılında iş girişimi, İş Portföy’ü kurarak yolculuğumuza başladık. Bu kapsamda girişim sermayesi yatırım fonlarımızı ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerimizi kurarak, bu enerjiden yararlanmak, bu enerjiyi ekonomimize en büyük katma değer yaratacak şekilde yönlendirebilmek için grup olarak bir adım attık. Kurulduğu günden bu zamana kadar İş Girişim, 17 şirkete ortak oldu, 13'ünden çıkış yaptı, 157 milyon dolar yatırdı. İş Portföy keza altı fonuyla girişimlere 249 milyon dolar yatırdı. Maxis 11 ayrı fon üzerinden 323 milyon dolarlık bir yatırım bütçesini yönetiyor. TIBAS Ventures ve Maxis ile toplam 600 milyon doları girişimcilik konusundaki birlikleri ile özgülemiş durumdayız” dedi. ARAN: 45 MİLYON EURO TUTARINDA BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bugün grup bünyesindeki yatırım fonlarıyla 600 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik alanındaki iş birliklerine ayırdıklarını söyledi. TSKB’nin Dünya Bankası’ndan sağladığı Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımını bu ortaklık ile yaptığına vurgulayan Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Bankası’ndan kullandığımız kaynağın yanı sıra Grup bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonlarıyla da ortaklığa dahil oluyoruz. Toplam 45 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun 20 milyon Euro'luk kısmı Türkiye Yeşil Fonu’nun katkısı. 25 milyon Euro ise Maxis Girişim Sermayesi’nin Temiz Enerji ve Atlas Fonları üzerinden sağlanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olan, yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımızı yöneten İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik’e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz.” REKLAM Dünya Bankası tarafından sağlanan kaynağı daha yukarıya taşıma hedeflerine de değinen Aran, “Türkiye’deki yatırımcılarla bunu 400 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu tarz sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm yatırımları yüzde 80 kredi, yüzde 20 kredi dengesiyle oluşturulur. Yüzde 20 öz kaynak dengesinin 400 milyon dolar olduğu yerde krediyle beraber 2 milyar doları geçen bir yatırımdan söz ediyor; Dünya Bankası’nın sağladığı bu imkanın bir kaldıraç olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLGİÇ TÜRKİYE YEŞİL FONU KAPSAMINDA İLK YATIRIM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜME İVME KAZANDIRIYORUZ Bu iş birliğinin yerli üretime destek olarak Türkiye’deki rüzgâr türbini üretim kapasitesinin artırılmasına ve yenilenebilir enerji kurulu gücüne önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için 75 yıldır kalıcı değer üreten bir kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin her alanda var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için çalışıyoruz. Enerji bağımsızlığının giderek önemini artırdığı bu dönemde, ülkemizin stratejik kalkınma alanları arasında yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyor ve biz de odağımıza bu alanları koyuyoruz. TSKB’nin kalkınma bankacılığındaki derin uzmanlığını, yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerimizle birleştirerek kurduğumuz Türkiye Yeşil Fonu ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceğiz. Sermaye piyasalarımızda iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve en önemlisi çarpan etkisini artıracak Türkiye Yeşil Fonu kapsamında ilk yatırım olma özelliğini taşıyan bu anlamlı girişimle sürdürülebilir dönüşüme ciddi bir ivme kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, iş birliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.