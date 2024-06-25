Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor İsmail Çokçalış, Adana Demirspor’dan ayrıldı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        İsmail Çokçalış, Adana Demirspor’dan ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'da ayrılık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Demirspor’da 24 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Çokçalış, sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti.

        Genç futbolcunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenilirken mavi-lacivertli kulüp İsmail Çokçalış’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı kalkan yapılan Filistinli yaşadıklarını anlattı
        Canlı kalkan yapılan Filistinli yaşadıklarını anlattı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo