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        Haberler Ekonomi Enerji İsrail İran'a saldırdı; petrol fiyatları yükselişe geçti - Enerji Haberleri

        İsrail İran'a saldırdı; petrol fiyatları yükselişe geçti

        Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yüzde 7'den fazla yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 05:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 05:00
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        İsrail İran'a saldırdı; petrol fiyatları yükselişe geçti
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        İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği kapsamlı saldırı, petrol fiyatlarını etkiledi.

        Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

        İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

        İsrail İran'a saldırdı
        İsrail İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

        İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

        İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

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