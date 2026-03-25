        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsizlik oranında gerileme

        İşsizlik oranında gerileme

        Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan azalışla, yüzde 8,3'e geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2024'e kıyasla, 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,4 puan düşerek, yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti.

        İşsizlik oranı, yüzde 8,3 ile verilerin yer aldığı 2005'ten bu yana, en düşük seviyesine geriledi. Böylece, işsizlikte son 21 yılın en düşük oranı gerçekleşti.

        Türkiye'nin, 2005-2025 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

        Yıllar İşsizlik oranı (%)
        2005 9,2
        2006 8,7
        2007 8,9
        2008 9,8
        2009 12,9
        2010 11
        2011 9
        2012 8,3
        2013 8,9
        2014 9,9
        2015 10,3
        2016 10,9
        2017 10,9
        2018 10,9
        2019 13,7
        2020 13,1
        2021 12
        2022 10,4
        2023 9,4
        2024 8,7
        2025 8,3
        Türkiyenin 2025 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı (2)

        AA APİ - Genel - 25.03.2026 10:40:13

        ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin, istihdam oranı da 0,5 puan azalışla yüzde 49 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İş Gücü İstatistikleri 2025" bültenini açıkladı.

        Buna göre, geçen yıl işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

        15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2025'te bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

        Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı da 0,5 puan azalışla yüzde 49 oldu. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda yüzde 32,1 olarak belirlendi.

        Geçen yıl 4 milyon 560 bin kişi tarım, 6 milyon 578 bin kişi sanayi, 2 milyon 224 bin kişi inşaat, 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 267 bin, sanayide 168 bin azalırken inşaatta 62 bin, hizmet sektöründe 318 bin kişi arttı.

        İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken istihdam edilenler içindeki tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

        İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 200 bin azalarak 35 milyon 533 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti.

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2025'te bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7'ye çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.

