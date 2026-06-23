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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Finans Merkezi ile Kazablanka Finans Merkezi'nden stratejik işbirliği

        İstanbul Finans Merkezi ile Kazablanka Finans Merkezi'nden stratejik işbirliği

        İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye'nin Afrika'daki finans ekosistemleriyle arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla Kazablanka Finans Merkezi (CFC) ile işbirliği yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 13:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İFM'den Kazablanka ile işbirliği

        İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Kazablanka Finans Merkezi (CFC) arasında stratejik işbirliği öngören anlaşmayla yeşil finans ve dijital finans alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, finansal kuruluşlar arasındaki karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve akademik eğitim programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        İşbirliği kapsamında ayrıca finansal kuruluşlar, çok uluslu şirketlerin bölge merkezleri, holdingler ve profesyonel hizmet sağlayıcılarına yönelik ortak tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

        İFM Genel Müdürü Erdem, törende yaptığı konuşmada, işbirliği ve ortak çalışmalar için ortak bir platform oluşturabilmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hem İstanbul Finans Merkezi hem de Kazablanka Finans Merkezi ülkelerimiz için değer yaratır, aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı artırır. Ayrıca, finansal hizmetler sektörü için de bir bütün olarak değer üreten bir yapı oluşturur." dedi.

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        Türkiye, Fas ve Afrika'daki finans ekosistemleri arasında yeni iş geliştirme fırsatlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Erdem, "İFM olarak uluslararası finans merkezleriyle işbirlikleri geliştirmeyi, İstanbul'un bölgesel ve küresel finans ekosistemi içindeki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak görüyoruz. Kazablanka Finans Merkezi, Afrika'nın en güçlü finans merkezlerinden biri olarak kıta genelinde önemli bir etki alanına sahip. Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiği bir dönemde, bu işbirliğinin finans sektöründe yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        "BİR KÖPRÜ KURUYORUZ"

        Kazablanka Finans Merkezi CEO'su Ibrahimi ise bu anlaşmayı iki bölge için kalıcı değer yaratacak bir ortaklık olarak gördüklerini belirterek, söz konusu finans merkezlerini bir araya getirerek stratejik bir finans koridoru oluşturduklarını, bu koridorun İstanbul'un ekonomik gücünü Afrika'yı dönüştüren güçlü ivmeyle buluşturduğunu söyledi.

        Fas'ta kurulu 250'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu bildiren İbrahimi, bu şirketlerin yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin kişilik istihdamı temsil ettiğini ifade ederek, "Bu yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş sağlam bir temel. İlişkilerimizin bundan sonraki bölümünü ise ortak yatırımlar, inovasyon ve uzun vadeli ortaklıklar üzerinden birlikte yazmalıyız." dedi.

        İbrahimi, iki ülke arasında zaten güçlü bir şekilde kurulmuş ilişkilerin üzerine inşa ederek daha fazla Türk şirketini bu ekosistemde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

        İbrahimi, "Bugün sadece bir anlaşma imzalamadık. Bir köprü kuruyoruz. İstanbul ile Kazablanka arasında bir köprü. Avrasya ile Afrika arasında bir köprü. Ve hedeflerle fırsatlar arasında bir köprü." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından İFM Genel Müdürü Erdem, CFC CEO'su İbrahimi'ye plaket takdim etti.

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