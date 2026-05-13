İşte 2026 Süper Kupa'ya katılacak takımlar!

2026 Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu!
2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:01
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.
Öte yandan Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.
