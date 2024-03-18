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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Milli Takımı'nda ırkçılıkla suçlanan Frencesco Acerbi kadrodan çıkarıldı! - Futbol Haberleri

        İtalya Milli Takımı'nda ırkçılıkla suçlanan Frencesco Acerbi kadrodan çıkarıldı!

        İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağrıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:50
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        Irkçılıkla suçlanan Acerbi milli takımdan çıkarıldı!
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        İtalya Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

        Söz konusu karşılaşmalar öncesi İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli müsabakasında Juan Jesus’a ırkçı söylemelerde bulunduğu iddia edilen Francesco Acerbi’nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve bu oyuncunun yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını duyurdu.

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