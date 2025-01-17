Jorge Jesus açıkladı: Neymar lig kadrosuna alınmadı!

Al Hilal, Neymar'ı lig kadrosuna eklemeyecek. Suudi Arabistan ekibinin Neymar ile ilgili kararını teknik direktör Jorge Jesus açıkladı.

Al Fateh ile oynanan maçın ardından konuşan Jesus, "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor. Maalesef işler onun için zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Özellikle MLS ekipleriyle adı geçen Neymar'ın Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.