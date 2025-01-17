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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus açıkladı: Neymar lig kadrosuna alınmadı! - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus açıkladı: Neymar lig kadrosuna alınmadı!

        Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Neymar'ı lig kadrosuna kaydetmeyeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:17
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        Neymar lig kadrosuna alınmadı!
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        Al Hilal, Neymar'ı lig kadrosuna eklemeyecek. Suudi Arabistan ekibinin Neymar ile ilgili kararını teknik direktör Jorge Jesus açıkladı.

        Al Fateh ile oynanan maçın ardından konuşan Jesus, "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor. Maalesef işler onun için zorlaştı" ifadelerini kullandı.

        Özellikle MLS ekipleriyle adı geçen Neymar'ın Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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