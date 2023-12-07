Juventus, Kenan Yıldız'ın fiyatını belirledi
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, İngiliz ve Alman kulüpleri peşine taktı. İtalyan ekip milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre 18 yaşındaki milli yıldız Kenan, Juventus formasıyla son 6 maçta sadece 3 dakika forma süresi bulurken, İtalyan ekibi transfer döneminde bütçe oluşturmak için 30 milyon Euro'ya yıldız ismi satmayı düşünebilir.
Vincenzo Montella'nın A Takıma aldığı Kenan Yıldız Almanya karşısında attığı gol ve Juventus'un hocası Massimiliano Allegri'nin de A Takıma yükseltmesiyle Avrupa devlerinin dikkatini çekerken Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund ve Leipzig transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.