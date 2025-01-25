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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemişim - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemişim

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, 1-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:17
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        "Kendi mevkimde oynamayı özlemişim"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

        "UZUN ZAMAN SONRA KALEMİZDE GOL YEMEDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Ayhan, "Çok kritik bir maçtı. Moralimizi yukarıda tutmak için önemliydi. İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam'da çok önemli bir maç bizi bekliyor." dedi.

        "KENDİ MEVKİMDE OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"

        Mevkisi ve performansı hakkında konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Takım oyunu için iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur umarım. Sözde sağ bek ama orada da daha çok merkeze gelip oyun kurulumunda önemli olmaya çalışıyorum. Çok şey değişmedi bugün. Takım arkadaşlarım mücadele etti, ben de elimden geldiğince mücadele ettim. Hepimiz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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