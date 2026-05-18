Karea Fit’in teslimatları başladı

Karel Kalıp tarafından üretilen, M0 segmentindeki şehir aracı Karea Fit’in teslimatlarına başlandı.

Şirket, aracın kompakt boyutlara sahip olduğunu, düşük kullanım maliyeti sunduğunu, ev tipi prizle şarj edilebildiğini ve binek otomobil standartlarına yakın bir konfor sunduğunu belirtiyor.

Aracın ilk teslimatları İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri, modelin hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar tarafından talep gördüğünü ifade etti.

Karea Genel Müdürü Refik Diri, teslimat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Karea’yı geliştirirken en büyük motivasyonumuz, şehir hayatının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir mobilite çözümü oluşturmaktı. Kullanıcıların geri bildirimlerinde bunu görmek bizim için önemli. İstanbul dışında farklı şehirlerdeki acentelerimiz ve teslimat noktalarımız aracılığıyla teslimatların başlamasıyla birlikte Karea artık yollara çıktı. Bu sürecin bizim için en önemli tarafı, kullanıcı deneyimlerinden öğrenmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edecek olmamız.”