Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.142,53 %-1,57
        DOLAR 45,5797 %0,16
        EURO 53,0440 %0,18
        GRAM ALTIN 6.659,73 %0,22
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,27 %0,07
        BITCOIN 76.929,00 %-1,68
        GBP/TRY 60,9272 %0,33
        EUR/USD 1,1638 %0,11
        BRENT 110,52 %1,15
        ÇEYREK ALTIN 10.888,65 %0,22
        Haberler Ekonomi Otomobil Karea Fit’in teslimatları başladı

        Karea Fit’in teslimatları başladı

        Yerli üretici Karea'nın ilk modeli Fit'in teslimatlarına başladı. M0 segmentindeki araç, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde kullanıcılarla buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karea Fit'in teslimatları başladı

        Karel Kalıp tarafından üretilen, M0 segmentindeki şehir aracı Karea Fit’in teslimatlarına başlandı.

        Şirket, aracın kompakt boyutlara sahip olduğunu, düşük kullanım maliyeti sunduğunu, ev tipi prizle şarj edilebildiğini ve binek otomobil standartlarına yakın bir konfor sunduğunu belirtiyor.

        Aracın ilk teslimatları İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri, modelin hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar tarafından talep gördüğünü ifade etti.

        Karea Genel Müdürü Refik Diri, teslimat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Karea’yı geliştirirken en büyük motivasyonumuz, şehir hayatının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir mobilite çözümü oluşturmaktı. Kullanıcıların geri bildirimlerinde bunu görmek bizim için önemli. İstanbul dışında farklı şehirlerdeki acentelerimiz ve teslimat noktalarımız aracılığıyla teslimatların başlamasıyla birlikte Karea artık yollara çıktı. Bu sürecin bizim için en önemli tarafı, kullanıcı deneyimlerinden öğrenmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edecek olmamız.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'nın tarihi Kapalı Çarşı esnafından çağrı

        Adana Büyükşehir Belediyesince restorasyonu yapılan 5 asırlık Kapalı Çarşı, yeterli tanıtım ve bölgedeki eksiklikler nedeniyle adeta adı gibi kapalı kaldı. Sadece birkaç işletmenin açık olduğu çarşıda esnaf, bölgenin 'Terk edilmiş bir köye' döndüğünü belirterek, yetkililerden acil tanıtım, reklam ve...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları