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        Haberler Spor Futbol İspanya Karim Benzema: Real Madrid'i yenebilecek takım yok - Futbol Haberleri

        Karim Benzema: Real Madrid'i yenebilecek takım yok

        Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da top koşturan Fransız golcü Karim Benzema, eski takımı Real Madrid'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:12
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        "Real Madrid'i yenebilecek takım yok"
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        Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın formasını giyen Karim Benzema, 2009-2023 sezonları arasında top koşturduğu eski takımı Real Madrid'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Benzema, şu an için Real Madrid'i dünya üzerinde hiçbir takımın yenemeyeceğini söyledi.

        "REAL MADRİD HER ZAMAN DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI OLMUŞTUR"

        Real Madrid'in geçtiğimiz sezon tüm kupaları kazanmasıyla ilgili konuşan Benzema, ''Evet, etkileyici bir sezondu. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi takımı olmuştur. Oyuncular gider, onların yerine başkaları gelir ancak Real Madrid her zaman zirvede olacaktır. En iyi kulüp ve bunu kanıtlamaya devam edecek.'' dedi.

        ''GİTME ZAMANIM GELMİŞTİ''

        ''Gittiğine pişman mısın?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Fransız yıldız, ''Bazı oyuncular gelir, bazıları ayrılır. Bu her zaman böyle olacaktır. Benim gitme zamanım gelmişti. Elbette Real Madrid'i sevinçle hatırlıyorum. Geçen sezon güçlüydüler, mükemmel futbol sergilediler ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazandılar.'' ifadelerini kullandı.

        ''ONLARI YENEBİLECEK TAKIM YOK''

        Benzema, Real Madrid'i yenebilecek bir takım görmediğini söyleyerek, ''Bu dünyanın en iyi takımı. Her zaman tüm kupalar için savaşırlar. Bugün Real Madrid'i yenebilecek bir takım göremiyorum.'' yorumunu yaptı.

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