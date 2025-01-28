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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor-Konyaspor maçı 8 Şubat'ta - Futbol Haberleri

        Kayserispor-Konyaspor maçı 8 Şubat'ta

        Süper Lig'de Kayserispor'un sahasında oynayacağı Konyaspor maçının tarihi belli oldu. İki takım arasındaki karşılaşma 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:44
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        Kayserispor-Konyaspor maçı 8 Şubat'ta!
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        Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın günü ve saati belli oldu.

        Kayserispor ile Konyaspor, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 16:00 olarak belirlendi.

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