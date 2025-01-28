Kayserispor-Konyaspor maçı 8 Şubat'ta!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın günü ve saati belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 16:00 olarak belirlendi.