Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kepezspor, bitime 2 hafta kala TFF 2. Lig'e yükseldi - Futbol Haberleri

        Kepezspor, bitime 2 hafta kala TFF 2. Lig'e yükseldi

        TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında deplasmanda Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepezspor 2. Lig'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kepezspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ipi göğüslemeyi başardı. Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kepezspor, Aliağa FK'nin Gümüşhanespor deplasmanında berabere kalmasıyla adını TFF 2. Lig’e yazdırdı.

        Kırmızı-mavililer deplasmanda 42. dakikada Serkan Özen’in golü ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince TFF 3. Lig 1. Grup 2023 - 2024 şampiyonu Kepezspor oldu. Karşılaşmanın ardından teknik heyet ve oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz telefonla arayarak takımı ve teknik heyeti şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı