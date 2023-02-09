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Kerem Bürsin depremzedelere yardım için dünyaya seslendi

Oyuncu Kerem Bürsin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'ye destek istedi

Kerem Bürsin depremzedelere yardım için dünyaya seslendi - Magazin haberleri
AA

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.

"YAPILACAK TÜM YARDIMLARI KULLANABİLİRİZ"

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Kerem Bürsin, İngilizce olarak destek istediği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. AHBAP Derneği'nin banka hesap bilgilerini paylaşan ünlü oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba... Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler.

Fotoğraflar: AA, Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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