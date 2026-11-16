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        Kışa Hazırlıksız Yakalanmayın: Aracınızı Soğuk Aylara Nasıl Hazırlarsınız

        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:00
        Kışa Hazırlıksız Yakalanmayın: Aracınızı Soğuk Aylara Nasıl Hazırlarsınız
        Haberler Sponsorlu İçerik Kışa Hazırlıksız Yakalanmayın: Aracınızı Soğuk Aylara Nasıl Hazırlarsınız

        Sabah yağmur, öğleden sonra yoğun sis, akşam olunca karla kaplı ve buzlanmış yollar. Türkiye'de kış aylarında hava, özellikle dağlık bölgelerde bir günde birkaç kez değişebiliyor. Akdeniz kıyılarında hava görece ılıman seyrederken İç ve Doğu Anadolu'da sürücüleri dondurucu soğuk ve kar bekliyor. Böyle koşullarda her gün gidip geldiğiniz yol bile ciddi bir sınava dönüşebiliyor.

        Kötü hava yalnızca sürüşü zorlaştırmakla kalmıyor, aracı da yıpratıyor. Dondurucu soğukta motor zor çalışıyor, akünün gücü düşüyor. Yazın göze çarpmayan küçük arızalar kışın büyük sorunlara dönüşebiliyor. Hele bu sorun güvendiğiniz servisten kilometrelerce uzakta, otoyolun ortasında yaşanıyorsa işler iyice zorlaşıyor.

        Bu yüzden kış soğuklarına hazırlığı önceden yapmakta fayda var. Zamanında yapılan bakım, gereksiz masrafların önüne geçiyor ve zorlu hava koşullarında bile direksiyon başında daha rahat olmanızı sağlıyor.

        Aracınızı Nasıl Hazırlarsınız, Cebinizi Nasıl Korursunuz

        Türkiye'de şehirler arası taşımacılık yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor ve 15 Nisan'a kadar sürüyor. Özel araç sahiplerine de özellikle soğuk ve dağlık bölgelere giderken kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor. Ancak kış hazırlığı lastik değişiminden ibaret değil. Frenleri, aküyü, soğutma sistemini ve araç sıvılarını da kontrol ettirmek gerekiyor.

        Araç garanti kapsamındayken çoğu sürücü, pahalı olsa da bakımı yetkili serviste yaptırıyor. Garanti bitince seçenekler artıyor, beraberinde de yeni sorular geliyor: Hangi servise gidilmeli, hangi sarf malzemesine ve ekipmana güvenilmeli? Piyasada ürün bol, ancak bilinen bir marka ve yüksek fiyat, o ürünün sizin aracınıza uygun olduğu anlamına gelmiyor. Asıl belirleyici olan ürünün teknik özellikleri ve araç üreticisinin tavsiyelerine uygunluğu.

        Seçenekler arasında Rus ürünlerine de göz atmakta fayda var. Sert kışların ve ani sıcaklık değişimlerinin günlük hayatın parçası olduğu bir ülkede üreticiler, zorlu koşullara dayanıklı motor yağları, araç sıvıları ve elektronik sistemler geliştirme konusunda ciddi bir birikim edinmiş durumda. Bu çözümler Türkiye'deki sürücülerin de işine yarayabilir.

        "Made in Russia" İşareti Altındaki Rus Teknolojileri

        Ulusal marka "Made in Russia", Rus ürünlerinin yurt dışında tanınmasına katkı sağlıyor. Farklı sektörlerden üreticileri tek çatı altında topluyor ve ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturuyor.

        Programa katılım, ücretsiz ve gönüllü bir sertifikasyonla başlıyor. Sertifika için üreticinin, ürününün beş kriterden en az birini karşıladığını kanıtlaması yeterli: kalite, güvenilirlik, benzersizlik, çevresel duyarlılık veya organik köken. İnceleme tamamlandığında sertifika veriliyor ve şirket, sertifikalı ürünün ambalajında "Made in Russia" işaretini kullanma hakkı kazanıyor.

        Markanın kuş figürlü sembolü, alıcıların ulusal program kapsamında sertifika almış ürünleri bir bakışta tanımasını sağlıyor. Satın alma kararında ek bir güvence oluşturuyor ve tüketicilerin kendi pazarlarında henüz yeni olan markaları daha gönül rahatlığıyla denemesine yardımcı oluyor.

        Sertifika, üreticilere bilgi ve pazarlama desteğinin de kapısını açıyor. Bu destek uluslararası fuarlara katılımı, ticaret heyetlerini ve reklam kampanyalarını kapsıyor. Böylece şirketler yurt dışında iş ortağı buluyor ve yeni pazarlara açılıyor. Ulusal marka, tüketim ürünlerinin yanı sıra yüksek teknolojili sanayi ürünlerini de temsil ediyor. Bunların arasında Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan otomotiv sektörüne yönelik çözümler de var.

        Motor Yağı: Sürücülerin Bilmesi Gerekenler

        Ürünleri "Made in Russia" sertifikası alan üreticilerden biri Alfa Him Group. Şirket, AKROSS markasıyla motor ve şanzıman yağları, antifriz ve oto bakım kimyasalları üretiyor. Kendi kimya laboratuvarında uzmanlar ürün kalitesini denetliyor ve formülleri sürekli geliştiriyor.

        AKROSS ürün gamında, düşük sıcaklıklar dahil farklı koşullar için tasarlanan Drive 5W-30 ve 5W-40 sentetik yağlar yer alıyor. İçerdikleri katkı maddeleri motor parçalarındaki aşınmayı azaltıyor ve tortu oluşumunu önlüyor. Peki sürücü, aracına hangi yağın uygun olduğunu nereden bilecek? Ambalajın üzerindeki kod önemli bir ipucu. 5W-30 ifadesinde ilk bölüm yağın düşük sıcaklıktaki davranışını, ikinci bölüm ise yüksek sıcaklıktaki viskozitesini gösteriyor. Bu, 5W-40'ın kışın 5W-30'dan mutlaka daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Son sözü her zaman araç üreticisinin tavsiyesi söylemeli.

        Yağ değişim aralığı da önemli. Motor yağı zamanla kirleniyor, katkı maddeleri de etkisini yitiriyor. Bu yüzden periyodik bakımı ertelememek gerekiyor.

        Motor sporlarının AKROSS'un tarihinde özel bir yeri var. Yarışlarda motorlar uzun süre yüksek devirde çalışıyor ve yoğun ısıya maruz kalıyor. Bu da yağdan çok daha fazlasını istiyor. Şirket, bir Mitsubishi Lancer Evolution VIII ralli aracı için özel AKross Sportline 10W-60 yağ formülü geliştirdi. Markanın ürünleri, Suzuki Samurai ile arazi yarışlarına katılan sürücüler tarafından da kullanıldı.

        Elbette yarış yağları her seri üretim araca uygun değil. Ancak aşırı koşullarda çalışan araçlarla edinilen tecrübe, üreticinin formüllerini geliştirmesine ciddi katkı sağlıyor. Öte yandan motorun güvenilirliği, araç sahibi olmanın yalnızca bir boyutu. Aracın güvenliği ve uzaktan takip edilebilmesi de en az bunun kadar önemli.

        Aracınız Kontrol Altında

        Otoparkta aracınıza çarpıyorlar, biri kapısını kurcalıyor ya da çekiciye yüklemeye çalışıyor. Modern bir güvenlik sistemi, siz aracınızdan kilometrelerce uzakta olsanız bile durumu anında telefonunuza bildiriyor.

        Bu tür çözümleri 2004'ten bu yana, Pandora markasıyla otomotiv elektroniği üreten Rus şirketi NPO Telemetria geliştiriyor. Şirketin "Made in Russia" sertifikası alan ürünleri arasında hırsızlığa karşı güvenlik elektroniği ve telematik sistemler yer alıyor. Şirket kendi üretim tesislerine sahip, yazılımı ve elektronik bileşenleri de kendisi geliştiriyor.

        Örneğin Pandora Smart Pro V4, 4G mobil bağlantı, Bluetooth 5.0 ve GPS/GLONASS navigasyon destekliyor. Sürücüler Pandora Connect uygulamasından aracın durumunu kontrol edebiliyor ve konumunu harita üzerinde görebiliyor. Kablosuz etiketler sayesinde sistem araç sahibini tanıyor ve hırsız orijinal anahtarı ele geçirmiş olsa bile aracın çalıştırılmasına izin vermiyor.

        Pandora'nın kışa özel kolaylıkları da var. Bazı sistemler motoru uzaktan çalıştırmaya ya da motor ön ısıtıcısını kontrol etmeye imkân tanıyor. Telefondan ya da kumandadan önceden komut gönderen sürücü, dondurucu bir sabahta ısınmış bir araca biniyor.

        Pandora'nın imkânları binek araçlarla da sınırlı değil. Şirket, karavanlar için Camper ve Camper Pro sistemlerini geliştirdi. Bu sistemlerle karavan sahipleri kapıları ve iç mekânı izleyebiliyor, ısıtma ekipmanını da kontrol edebiliyor. Stay Home modu ise özellikle pratik. Karavanın dışı koruma altındayken içeride serbestçe hareket edebiliyorsunuz. Böylece güvenlik sistemini geceleri bile kapatmanız gerekmiyor.

        Şirketin ürünleri Türkiye’de Trendyol üzerinden de satışa sunuluyor.

        Kışın Hazırlıklı Olmak Kazandırıyor

        Kış hazırlığı serviste bitmiyor. Yola çıkmadan önce farları ve silecekleri kontrol etmek, cam suyunun yeterli olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu ayrıntılar kar yağışında ve görüşün azaldığı anlarda hayat kurtarıyor.

        Güzergâh dağlık bölgelerden geçiyorsa hava durumuna ve yol koşullarına önceden bakmakta fayda var. Bagajda kalın bir mont ve bir el feneri bulundurmak da beklenmedik bir mola durumunda işe yarıyor.

        Kış yollarının getireceği her sürprizi önceden kestirmek mümkün değil. Ancak bakımı yapılmış, ekipmanı sağlam bir araçla yola çıkan sürücü dikkatini yola ve yolculuğun keyfine verebiliyor.

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